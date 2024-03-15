Аварийное отключение: в части Одессы 18 марта не будет воды

Отключение воды произойдет в понедельник, 18 марта 2024 года с 09:30 до 20:00 в части Пересыпского района. Отключение воды связано с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода. Об этом сообщили в «Инфоксводоканале».
Подача воды потребителям будет прекращена по следующим адресам:
- 40-летия обороны Одессы;
- Академика Заболотного 35-55;
- 8, Десантный бульвар, 1, 3 и 2-18;
- Крымская, 56-70;
- Семена Палия, 80-96.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефоны для справок:
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155 (круглосуточно).