Одесская область получила новые школьные автобусы: первые десять переданы громадам

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что переданные автобусы изготовлены в Украине и имеют высокие технические характеристики. Транспорт оснащен ремнями безопасности, что повышает уровень безопасности пассажиров, а также обеспечивает комфортные условия для детей во время перевозок. В прошлом году аналогичные автобусы уже использовались в образовательных учреждениях региона, и отзывы об их эксплуатации были исключительно положительные.

Первые десять автобусов уже отправились в разные громады Одесской области. В частности, один из них получила Килийская громада, а еще один автобус поедет в Вилковскую громаду. Планируется, что до середины октября будет передано еще 16 единиц транспорта для школ области.