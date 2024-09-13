Одесская область получила новые школьные автобусы: первые десять переданы громадам

Десять громад Одесской области получили новые школьные автобусы, приобретенные за счет государственного и местного бюджетов. Этот транспорт поможет обеспечить безопасную и комфортную перевозку детей в учебные заведения. Всего планируется передать 26 автобусов, которые будут распределены между различными громадами. Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что переданные автобусы изготовлены в Украине и имеют высокие технические характеристики. Транспорт оснащен ремнями безопасности, что повышает уровень безопасности пассажиров, а также обеспечивает комфортные условия для детей во время перевозок. В прошлом году аналогичные автобусы уже использовались в образовательных учреждениях региона, и отзывы об их эксплуатации были исключительно положительные.
Первые десять автобусов уже отправились в разные громады Одесской области. В частности, один из них получила Килийская громада, а еще один автобус поедет в Вилковскую громаду. Планируется, что до середины октября будет передано еще 16 единиц транспорта для школ области.