Балерина из Рени: о танцах, чувствах и воздухе Бессарабии

Продавцы Ренийского рынка с удивлением наблюдали за необыкновенной грацией, которая ходила вдоль овощных рядов. Она брала помидор, подносила к лицу, медленно и глубоко вдыхала аромат, закрывая глаза. Положив овощ на место, девушка брала огурец, яблоко, персик: «Мамочка, как они пахнут!..»

Так по бессарабскому рынку ходила балерина Мария Ялома – после года работы в Германии.

Детство Маши прошло в Рени. Здесь она впитала весь темперамент Бессарабии. Хореографией начала заниматься с пяти лет, в детском образцовом хореографическом коллективе «Конфетти», который создала Ирина Железова. Из этого коллектива при Ренийской школе искусств вышло немало хореографов и артистов балета.

Решив стать балериной, девушка из провинциального городка поступила в Киевскую муниципальную академию танца имени Сержа Лифаря. Она сделала почти невозможное: в пятнадцать лет впервые встала на пуанты. И смогла догнать тех, кого мамы водили в балетные школы столицы с пяти лет. Маша работала так усердно, что после окончания училища получила приглашение в Национальную оперу Украины – крупнейший театр Киева.

Около четырех лет Мария Ялома танцевала в основном в кордебалетах, получала небольшие роли. Но была задействована во всех постановках, поэтому выходила на сцену практически каждый день. И если вдруг кто-то уходил на больничный, Маша могла заменить каждого актера — ей достаточно было всего одной репетиции! Начинающая балерина с феноменальной памятью и музыкальностью настолько удачно выручала труппу, что ей была присвоена сразу первая категория. До статуса солиста Национальной оперы Марии оставался всего один шаг.

24 февраля 2022 года театр был закрыт: Киев бомбили. Маша срочно выехала домой, в Рени, но здесь побыла недолго, коллега предложила уехать в Польшу.

— Это была поездка, мягко говоря, в никуда, – рассказывает Мария. – Тщетно пробовали найти работу. И когда мне позвонила знакомая с предложением приехать в Германию, где главный хореограф и балетмейстер Ballet Kiel Ярослав Иваненко – он родом из Украины — набирал труппу по гостевым контрактам, я туда помчалась на всех парусах. С Ярославом Иваненко мы были знакомы: до большой войны он приезжал в Украину и в Киевской опере ставил балет «Данте», в котором я танцевала.

Но гостевой контракт в Германии – это роль в одной постановке, контракт на два-три месяца. Мария Ялома усердно работала – и получала роль за ролью в разнообразных постановках. Так прошел первый год в Европе.

— Сначала было тяжело, потому что в Германии требования очень высокие, – рассказывает наша соотечественница. – На тренаже и на каждой репетиции ты обязан работать с полной отдачей, как у нас говорят, в полную ногу. Хореография интересная, много неоклассики: для меня это – колоссальный опыт. Труппа в Киле — суперинтернациональная: итальянцы, казахи, кубинцы, японцы, филиппинцы. Удивительно, как мы, люди разных культур, говорящие на разных языках, находим общие темы для разговоров. Может потому, что мы — люди искусства?

Мария Ялома – необыкновенно эмоциональная балерина, она вживается в каждую роль.

— В Германии считают, что это не обязательно, там закладывают эмоции в саму хореографию, в движение тела, — рассказывает артистка. – Но, я думаю, зрители смотрят балерине в глаза, в душу.

Мария рассказывает, что театр в Германии столь же популярен, как и в Украине – в залах почти нет свободных мест. Но отличие в том, что в Германии среди зрителей немало меценатов. Немцы постоянно делают пожертвования на содержание труппы, на приобретение пуантов, балетных туфель и многого другого.

— Есть даже традиция проводить фуршеты: поклонникам театрального искусства очень интересно лично пообщаться с нами, артистами балета, — рассказывает Маша. — После последней такой встречи немка, с которой мы просто поболтали, прислала мне красивый конверт с купюрой и записку: «Пожалуйста, сделайте для себя что-то приятное».

А что может быть приятнее, чем поездка домой.

— Не плакала я давно, но когда зашла в родительский дом, у меня сами собой потекли слезы, — говорит балерина. — Родина для меня – это ее запахи. Воздух Бессарабии – он такой теплый, вкусный. Здесь яблоко пахнет яблоком. Если это персик на дереве в твоем саду, то за него еще надо побороться с каким-то богомолом, который в листве поджидает свою добычу, или потеснить паука, который так старался сплести свою сеть. Живность — неимоверная, я уже и забыла, что это такое.

На побывке дома Мария посетила бабушку, дедушку, могилу отца и, конечно, прошлась с мамой по берегу Дуная. Пытаясь взять с собой в Европу как можно больше тепла.

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