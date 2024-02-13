Афиша бесплатных событий в Одессе 12-14 февраля

Грипп и ОРВИ в Одессе: удалось ли остановить рост заболеваемости За последний период наблюдений в Одессе заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на сезонном уровне и снизилась ниже эпидемического порога на 16,6%. Об этом сообщил Одесский горсовет в своем Телеграм-канале. ПОДРОБНЕЕ

Команда Сырского: в украинской армии будут новые командующие Сегодня, 11 февраля 2024 года, президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский назначил новых командующих десантно-штурмовыми войсками, территориальной обороны и объединенных сил. Таким образом, продолжается формирование новой команды командующих родов войск Сил обороны Украины, которые будут работать вместе с новоназначенным главнокомандующим Александром Сырским. ПОДРОБНЕЕ

В Украине вместо «чаевых» можно будет платить «боевые»: в чем суть полезной новинки Известный украинский мобильный банк monobank запускает новую функцию – «Боевые». Теперь при посещении кафе и ресторанов украинцы могут не только оставлять чаевые официантам, но и донатить на ВСУ. А каждое заведение может добавить свою банку на нужды наших защитников. ПОДРОБНЕЕ