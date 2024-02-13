Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий в Одессе 12-14 февраля

Афиша бесплатных событий в Одессе 12-14 февраля

День Святого Валентина окончательно вошел в нашу жизнь. Так что с утра 14 февраля не забудьте донатами поздравить наши ВСУ!

Ну а вечер мы предлагаем провести не в ночном клубе или ресторане, а в… библиотеке, ведь именно в этот день отмечается еще один праздник — День дарения книг. Именно поэтому одесситов ждут чтения, презентации книг, встречи с авторами в разных библиотеках города. Не упустите возможности сделать приятное своему близкому человеку — подарите ему вместе со своим сердцем и любовью Книгу! 

Украинский разговорный клуб

Український розмовний клуб

  • Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
  • Когда: 13 февраля, 13:30

https://www.facebook.com/odessa.ounb/posts/pfbid02eugVz16zrU4VXUABEDodJVWaaRoPcFvSYMGv8w3tfgykJcTQ54MU3J5k4XNRfszFl 

Презентация издания «Миковая книга»

Презентація видання «Мікова книга»

  • Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
  • Когда: 13 февраля, 17:00

https://www.facebook.com/events/733338222137654/

De-colonization processes in Arts and Culture

De-colonization processes in Arts and Culture

  • Где: Греческая, 1-а, American House
  • Когда: 13 февраля, 18:30

The event will be held in English. Регистрация https://bit.ly/3OlwVxS 

https://www.facebook.com/events/2488994704642244/

Презентация тематического календаря «Украинский хлеб»

Презентація тематичного календаря «Український хліб»

https://www.facebook.com/events/406243992086423 

Презентация книги Анастасии Левковой «За Перекопом есть земля»

Презентація книги Анастасії Левкової «За Перекопом є земля»

  • Где: Онлайн 
  • Когда: 14 февраля, 14:00

https://www.facebook.com/events/1066282664596748/

Благотворительный концерт в День влюбленных

Благодійний концерт у День закоханих

  • Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
  • Когда: 14 февраля, 17:00

https://www.facebook.com/events/363049793254653/

Большая одесская библионочь

Велика одеська бібліоніч

  • Где: Пастера, 13, ОННБ
  • Когда: 14 февраля: 17:00

https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/odesitiv-zaproshujut-provesti-romantichnij-vechir-u-biblioteci-cikavo-bude-vsim 

Марк Котляр: Из истории одесского искусствоведения

© tyshenko.com

© tyshenko.com

 

  • Где: Нежинская, 66 
  • Коли: 14 февраля, 18:00

https://www.facebook.com/events/313955307817790 

Литературная гостиная «Вечер одесской поэзии»

Літературна вітальня. Вечір одеської поезії

  • Где: Пастера, 13, ОННБ
  • Когда: 14 февраля: 18:00

https://www.facebook.com/events/3682607078735101/

Презентация книги «Все оттенки голубого»

Презентація книги «Усі відтінки блакиті»

  • Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
  • Когда: 15 февраля, 17:00

https://www.facebook.com/events/324956423289328

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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