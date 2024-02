Афиша бесплатных событий в Одессе 12-14 февраля

Ну а вечер мы предлагаем провести не в ночном клубе или ресторане, а в… библиотеке, ведь именно в этот день отмечается еще один праздник — День дарения книг. Именно поэтому одесситов ждут чтения, презентации книг, встречи с авторами в разных библиотеках города. Не упустите возможности сделать приятное своему близкому человеку — подарите ему вместе со своим сердцем и любовью Книгу!

Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 13 февраля, 13:30

https://www.facebook.com/odessa.ounb/posts/pfbid02eugVz16zrU4VXUABEDodJVWaaRoPcFvSYMGv8w3tfgykJcTQ54MU3J5k4XNRfszFl

Презентация издания «Миковая книга»

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 13 февраля, 17:00

https://www.facebook.com/events/733338222137654/

De-colonization processes in Arts and Culture

Где: Греческая, 1-а, American House

Когда: 13 февраля, 18:30

The event will be held in English. Регистрация https://bit.ly/3OlwVxS

https://www.facebook.com/events/2488994704642244/

Презентация тематического календаря «Украинский хлеб»

Где: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/77128510304…

Когда: 13 лютого, 19:00

https://www.facebook.com/events/406243992086423

Презентация книги Анастасии Левковой «За Перекопом есть земля»

Где: Онлайн

Когда: 14 февраля, 14:00

https://www.facebook.com/events/1066282664596748/

Благотворительный концерт в День влюбленных

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 14 февраля, 17:00

https://www.facebook.com/events/363049793254653/

Большая одесская библионочь

Где: Пастера, 13, ОННБ

Когда: 14 февраля: 17:00

https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/odesitiv-zaproshujut-provesti-romantichnij-vechir-u-biblioteci-cikavo-bude-vsim

Марк Котляр: Из истории одесского искусствоведения

Где: Нежинская, 66

Коли: 14 февраля, 18:00

https://www.facebook.com/events/313955307817790

Литературная гостиная « Вечер одесской поэзии »

Где: Пастера, 13, ОННБ

Когда: 14 февраля: 18:00

https://www.facebook.com/events/3682607078735101/

Презентация книги «Все оттенки голубого»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 15 февраля, 17:00

https://www.facebook.com/events/324956423289328