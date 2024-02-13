Афиша бесплатных событий в Одессе 12-14 февраля

День Святого Валентина окончательно вошел в нашу жизнь. Так что с утра 14 февраля не забудьте донатами поздравить наши ВСУ!
Ну а вечер мы предлагаем провести не в ночном клубе или ресторане, а в… библиотеке, ведь именно в этот день отмечается еще один праздник — День дарения книг. Именно поэтому одесситов ждут чтения, презентации книг, встречи с авторами в разных библиотеках города. Не упустите возможности сделать приятное своему близкому человеку — подарите ему вместе со своим сердцем и любовью Книгу!
Украинский разговорный клуб
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 13 февраля, 13:30
https://www.facebook.com/odessa.ounb/posts/pfbid02eugVz16zrU4VXUABEDodJVWaaRoPcFvSYMGv8w3tfgykJcTQ54MU3J5k4XNRfszFl
Презентация издания «Миковая книга»
- Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
- Когда: 13 февраля, 17:00
https://www.facebook.com/events/733338222137654/
De-colonization processes in Arts and Culture
- Где: Греческая, 1-а, American House
- Когда: 13 февраля, 18:30
The event will be held in English. Регистрация https://bit.ly/3OlwVxS
https://www.facebook.com/events/2488994704642244/
Презентация тематического календаря «Украинский хлеб»
- Где: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/77128510304…
- Когда: 13 лютого, 19:00
https://www.facebook.com/events/406243992086423
Презентация книги Анастасии Левковой «За Перекопом есть земля»
- Где: Онлайн
- Когда: 14 февраля, 14:00
https://www.facebook.com/events/1066282664596748/
Благотворительный концерт в День влюбленных
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 14 февраля, 17:00
https://www.facebook.com/events/363049793254653/
Большая одесская библионочь
- Где: Пастера, 13, ОННБ
- Когда: 14 февраля: 17:00
https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/odesitiv-zaproshujut-provesti-romantichnij-vechir-u-biblioteci-cikavo-bude-vsim
Марк Котляр: Из истории одесского искусствоведения
- Где: Нежинская, 66
- Коли: 14 февраля, 18:00
https://www.facebook.com/events/313955307817790
Литературная гостиная «Вечер одесской поэзии»
- Где: Пастера, 13, ОННБ
- Когда: 14 февраля: 18:00
https://www.facebook.com/events/3682607078735101/
Презентация книги «Все оттенки голубого»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 15 февраля, 17:00