Новини Одеси та Одеської області

Афіша безкоштовних подій в Одесі 12-14 лютого

Афіша безкоштовних подій в Одесі 12-14 лютого

День Святого Валентина остаточно увійшов в наше життя. Тож з зранку 14 лютого не забудьте донатами привітати наші ЗСУ!

Ну а вечір ми пропонуємо провести не в нічному клубі або ресторані, а в … бібліотеці, адже саме в цей день відзначається ще одне свято — День дарування книг. Саме тому на одеситів чекають читання, презентації книг, зустрічі з авторами в різних бібліотеках міста. Не пропустіть нагоди зробити приємне своїй близькій людині — подаруйте їй разом із своїм серцем та коханням Книгу! 

Український розмовний клуб

Український розмовний клуб

  • Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
  • Коли: 13 лютого, 13:30

https://www.facebook.com/odessa.ounb/posts/pfbid02eugVz16zrU4VXUABEDodJVWaaRoPcFvSYMGv8w3tfgykJcTQ54MU3J5k4XNRfszFl 

Презентація видання «Мікова книга»

Презентація видання «Мікова книга»

  • Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
  • Коли: 13 лютого, 17:00

https://www.facebook.com/events/733338222137654/

De-colonization processes in Arts and Culture

De-colonization processes in Arts and Culture

  • Де: Грецька, 1-а, American House
  • Коли: 13  лютого, 18:30 

The event will be held in English. Реєстрація https://bit.ly/3OlwVxS 

https://www.facebook.com/events/2488994704642244/

Презентація тематичного календаря «Український хліб»

Презентація тематичного календаря «Український хліб»

https://www.facebook.com/events/406243992086423 

Презентація книги Анастасії Левкової «За Перекопом є земля»

Презентація книги Анастасії Левкової «За Перекопом є земля»

  • Де: Онлайн 
  • Коли: 14 лютого, 14:00

https://www.facebook.com/events/1066282664596748/

Благодійний концерт у День закоханих

Благодійний концерт у День закоханих

  • Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
  • Коли: 14 лютого, 17:00

https://www.facebook.com/events/363049793254653/

Велика одеська бібліоніч

Велика одеська бібліоніч

  • Де: Пастера, 13, ОННБ
  • Коли: 14 лютого: 17:00

https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/odesitiv-zaproshujut-provesti-romantichnij-vechir-u-biblioteci-cikavo-bude-vsim 

Марк Котляр. З історії одеського мистецтвознавства

© tyshenko.com

© tyshenko.com

  • Де: Ніжинська, 66 
  • Колі: 14 лютого, 18:00

https://www.facebook.com/events/313955307817790 

Літературна вітальня. Вечір одеської поезії

Літературна вітальня. Вечір одеської поезії

  • Де: Пастера, 13, ОННБ
  • Коли: 14 лютого: 18:00

https://www.facebook.com/events/3682607078735101/

Презентація книги «Усі відтінки блакиті»

Презентація книги «Усі відтінки блакиті»

  • Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
  • Коли: 15 лютого, 17:00

https://www.facebook.com/events/324956423289328 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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