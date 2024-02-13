Афіша безкоштовних подій в Одесі 12-14 лютого

Грип та ГРВІ в Одесі: чи вдалося зупинити зростання захворюваності За останній період спостережень в Одесі захворюваність на ГРВІ та грип залишається на сезонному рівні та знизилася нижче епідемічного порогу на 16,6%. Про це повідомила Одеська міськрада у своєму Телеграм-каналі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Команда Сирського: в українській армії будуть нові командувачі Сьогодні, 11 лютого 2024 року, президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський призначив нових командувачів десантно-штурмових військ, територіальної оборони та об’єднаних сил. Таким чином, продовжується формування нової команди командуючих родів військ Сил оборони України, які працюватимуть разом із новопризначеним головнокомандувачем Олександром Сирським. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Україні замість “чайових” можна буде платити “бойові”: у чому суть корисної новинки Відомий український мобільний банк monobank запускає нову функцію – «Бойові». Тепер при відвідуванні кафе та ресторанів українці можуть не лише залишати чайові офіціантам, а й донатити на ЗСУ. А кожен заклад може додати свою банку на потреби наших захисників. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ