Афіша безкоштовних подій в Одесі 12-14 лютого

Ну а вечір ми пропонуємо провести не в нічному клубі або ресторані, а в … бібліотеці, адже саме в цей день відзначається ще одне свято — День дарування книг. Саме тому на одеситів чекають читання, презентації книг, зустрічі з авторами в різних бібліотеках міста. Не пропустіть нагоди зробити приємне своїй близькій людині — подаруйте їй разом із своїм серцем та коханням Книгу!

Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 13 лютого, 13:30

https://www.facebook.com/odessa.ounb/posts/pfbid02eugVz16zrU4VXUABEDodJVWaaRoPcFvSYMGv8w3tfgykJcTQ54MU3J5k4XNRfszFl

Презентація видання «Мікова книга»

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 13 лютого, 17:00

https://www.facebook.com/events/733338222137654/

De-colonization processes in Arts and Culture

Де: Грецька, 1-а, American House

Коли: 13 лютого, 18:30

The event will be held in English. Реєстрація https://bit.ly/3OlwVxS

https://www.facebook.com/events/2488994704642244/

Презентація тематичного календаря «Український хліб»

Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/77128510304…

Коли: 13 лютого, 19:00

https://www.facebook.com/events/406243992086423

Презентація книги Анастасії Левкової «За Перекопом є земля»

Де: Онлайн

Коли: 14 лютого, 14:00

https://www.facebook.com/events/1066282664596748/

Благодійний концерт у День закоханих

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 14 лютого, 17:00

https://www.facebook.com/events/363049793254653/

Велика одеська бібліоніч

Де: Пастера, 13, ОННБ

Коли: 14 лютого: 17:00

https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/odesitiv-zaproshujut-provesti-romantichnij-vechir-u-biblioteci-cikavo-bude-vsim

Марк Котляр. З історії одеського мистецтвознавства

Де: Ніжинська, 66

Колі: 14 лютого, 18:00

https://www.facebook.com/events/313955307817790

Літературна вітальня. Вечір одеської поезії

Де: Пастера, 13, ОННБ

Коли: 14 лютого: 18:00

https://www.facebook.com/events/3682607078735101/

Презентація книги «Усі відтінки блакиті»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 15 лютого, 17:00

https://www.facebook.com/events/324956423289328