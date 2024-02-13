Афіша безкоштовних подій в Одесі 12-14 лютого

День Святого Валентина остаточно увійшов в наше життя. Тож з зранку 14 лютого не забудьте донатами привітати наші ЗСУ!
Ну а вечір ми пропонуємо провести не в нічному клубі або ресторані, а в … бібліотеці, адже саме в цей день відзначається ще одне свято — День дарування книг. Саме тому на одеситів чекають читання, презентації книг, зустрічі з авторами в різних бібліотеках міста. Не пропустіть нагоди зробити приємне своїй близькій людині — подаруйте їй разом із своїм серцем та коханням Книгу!
Український розмовний клуб
- Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
- Коли: 13 лютого, 13:30
https://www.facebook.com/odessa.ounb/posts/pfbid02eugVz16zrU4VXUABEDodJVWaaRoPcFvSYMGv8w3tfgykJcTQ54MU3J5k4XNRfszFl
Презентація видання «Мікова книга»
- Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
- Коли: 13 лютого, 17:00
https://www.facebook.com/events/733338222137654/
De-colonization processes in Arts and Culture
- Де: Грецька, 1-а, American House
- Коли: 13 лютого, 18:30
The event will be held in English. Реєстрація https://bit.ly/3OlwVxS
https://www.facebook.com/events/2488994704642244/
Презентація тематичного календаря «Український хліб»
- Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/77128510304…
- Коли: 13 лютого, 19:00
https://www.facebook.com/events/406243992086423
Презентація книги Анастасії Левкової «За Перекопом є земля»
- Де: Онлайн
- Коли: 14 лютого, 14:00
https://www.facebook.com/events/1066282664596748/
Благодійний концерт у День закоханих
- Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
- Коли: 14 лютого, 17:00
https://www.facebook.com/events/363049793254653/
Велика одеська бібліоніч
- Де: Пастера, 13, ОННБ
- Коли: 14 лютого: 17:00
https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/odesitiv-zaproshujut-provesti-romantichnij-vechir-u-biblioteci-cikavo-bude-vsim
Марк Котляр. З історії одеського мистецтвознавства
- Де: Ніжинська, 66
- Колі: 14 лютого, 18:00
https://www.facebook.com/events/313955307817790
Літературна вітальня. Вечір одеської поезії
- Де: Пастера, 13, ОННБ
- Коли: 14 лютого: 18:00
https://www.facebook.com/events/3682607078735101/
Презентація книги «Усі відтінки блакиті»
- Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
- Коли: 15 лютого, 17:00