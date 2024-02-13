Анекдот дня: одесский ресторан, хлеб и прием у врача

Покупка хлеба:

Приходит одессит в магазин и говорит:

— Дайте мне, пожалуйста, батон хлеба.

— Вам черный или белый?

— А что, есть разница?

— Ну конечно! Черный хлеб дороже.

— Ой, тогда дайте мне два белых.

В ресторане:

Официант подносит меню одесситу и спрашивает:

— Что будете заказывать?

Одессит, не глядя в меню, отвечает:

— Борщ, котлеты и компот.

— А вы не хотите посмотреть меню?

— Зачем? Я же не первый раз в Одессе!

На приеме у врача:

Врач говорит пациенту:

— К сожалению, у вас плохие новости. Вам осталось жить всего три месяца.

— Ой, доктор! Что же мне делать?

— А вы знаете, что говорят в Одессе?

— Нет, а что?

— «Не дождетесь!»

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