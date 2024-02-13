Анекдот дня: одесский ресторан, хлеб и прием у врача

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать утро рабочего дня на позитивной нотке с минуткой юмора.
Покупка хлеба:
Приходит одессит в магазин и говорит:
— Дайте мне, пожалуйста, батон хлеба.
— Вам черный или белый?
— А что, есть разница?
— Ну конечно! Черный хлеб дороже.
— Ой, тогда дайте мне два белых.
В ресторане:
Официант подносит меню одесситу и спрашивает:
— Что будете заказывать?
Одессит, не глядя в меню, отвечает:
— Борщ, котлеты и компот.
— А вы не хотите посмотреть меню?
— Зачем? Я же не первый раз в Одессе!
На приеме у врача:
Врач говорит пациенту:
— К сожалению, у вас плохие новости. Вам осталось жить всего три месяца.
— Ой, доктор! Что же мне делать?
— А вы знаете, что говорят в Одессе?
— Нет, а что?
— «Не дождетесь!»
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