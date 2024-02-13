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Одесса простилась с двумя погибшими на фронте защитниками

Одесса простилась с двумя погибшими на фронте защитниками

Кровавая российско-украинская война ежедневно обрывает жизни молодых защитников Украины. В Одессе попрощались сразу с двумя Героями, которые вернулись домой на щите: Русланом Месальским и Дмитрием Метельским.

Как сообщает Veterans HUB ODESA, церемонии прощания с Героями прошли в воскресенье, 11 февраля.

Одесситы попрощались с погибшим героем Русланом Месальским — матросом 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала М. Остроградского. Герой погиб во время выполнения боевого задания на Херсонщине. Руслану было 22 года.

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Также провели в последний путь защитника Украины 36-летнего Дмитрия Метельского, младшего сержанта 15 отдельного Славянского полка Национальной гвардии Украины. Воин погиб 6 февраля во время выполнения боевого задания а Донецкой области.

В селе Мардаровка Подольского района Одесской области 11 февраля провели в последний путь погибшего на фронте военнослужащего Владислава Теменюка.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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