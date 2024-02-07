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Одеситів запрошують провести романтичний вечір у бібліотеці: цікаво буде всім

Одеситів запрошують провести романтичний вечір у бібліотеці: цікаво буде всім

14 лютого 2024 року Одеська національна наукова бібліотека організовує традиційну, шосту за рахунком Бібліоніч. На відвідувачів чекає насичена розважальна програма – від показу мод до майстер-класів. А для закоханих пар влаштують незвичайне романтичне побачення. Початок о 17 годині.

Весна дарує надії, любов – відновлення сил і піднесений настрій. А Одеська національна наукова бібліотека традиційно дарує одеситам Велику Бібліоніч, адже в нас 14 лютого подвійне свято: Міжнародний день дарування книжок і День закоханих, що надихає нас захищати рідних, обстоювати своє право жити, працювати й кохати у вільній країні. Налаштуємося на хвилю любові, яка дарує крила, дає сили захищати коханих і мріяти! – кажуть організатори заходу.

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У програмі Бібліоночі – 2024 на одеситів чекають розважально-пізнавальні заходи. Цьогоріч перші в програмі:

  • Biblio-dating: запросіть милу/милого до казково красивого бібліопалацу на побачення або оригінальне освідчення в коханні.
  • Шоу-зустріч “Їх поєднала бібліотека” – історії пар, які знайшли свою половинку в бібліотеках

Також у програмі:

  • відвідування воїнів ЗСУ, які перебувають на реабілітації, з музичними дарунками та смаколиками;
  • літературно-музичне шоу «Мелодії кохання»;
  • квест «Бібліотечна подорож країною кохання»;
  • виставка-інсталяція «Книжкова Love Story»;
  • «Монмартр у бібліотеці»: ваш портрет нашвидкуруч;
  • краєзнавчі квізи для дітей і дорослих, літературні вікторини;
  • літературна вітальня від поетів Одеси – міста літератури ЮНЕСКО;
  • фотозони: «На крилах любові», «Книжкове мега-серце»;
  • «Селфі сходинки»: фотосесія від професіонала;
  • показ мод від «Royal Family Models»;
  • благодійний ярмарок мистецьких виробів «Від серця – до серця»;
  • японський театр «Камішібай» з українським казковим героєм;
  • майстер-класи:
    – «Чарівне мереживо витинанки»,
    – «Квіти надії» – з малювання аквареллю;
  • салон літературного буриме «Поетичні імпровізації»;
  • бібліокавʼярня «Книжка й кава = гарна пара!»;
  • сувенірна полиця та ін. …

І не забудьте принести з собою українську книжку в подарунок бібліотеці та воїнам:

Шановні друзі, перш за все, з думкою про тих, хто робить усе, щоб ми мали змогу святкувати в тилу, та з нагоди Міжнародного дня дарування книжок, запрошуємо вас підтримати добру традицію та долучитися до благодійної акції підтримки воїнів ЗСУ, які перебувають на реабілітації, – принести їм для передачі сучасну українську книжку! – повідомили організатори.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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