Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 11 — 13 июля.
Одесса дышит летом, музыкой и кино. Здесь рассвет начинается не только с солнца — он начинается с клавиш пианино на берегу моря. Город в который раз открывает сердце: для историй без крыльев, для мелодий, которые лечат, и для кино, которое задает вопросы. Летнее пространство превращается в галерею под открытым небом, лекционный зал в парке, сцену на песке и витрину лучших локальных творений.
Это дни, когда можно просыпаться на Ланжероне, встречать актеров в Зеленом театре, открывать новую выставку, читать поэзию в библиотеке или ловить трамвайные истории. От душевного до философского, от интимного чтения до фестивального грохота сцены — Одесса предлагает каждому свое.
Подключайся к энергии города. Почувствуй ритм, прикоснись к смыслам, слушай и будь услышанным. Одесса ждет тебя — живой, разной, вдохновленной.
Редакция «Одесской жизни» желает вам хорошей недели и интересных событий. Берегите себя!
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Что: Презентация книги «Без крыльев» Натальи Кондратенко
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 11 июля, 15:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. Б.Фонтана
Когда: 11 – 13 июля, 18:00
Что: Показ фильма «Довбуш» с участием актрисы Дарьи Плахтий
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 11 июля, 20:30
Что: Пианрассвет. Музыка: Ludovico Einaudi
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 12 июля, 5:17
Что: Пианорассвет
Где: 16 в. Б.Фонтана
Когда:12,13 июля, 5:17
Что: Ярмарка локальных производителей
Где: Рынок Начало
Когда:12-13 июля
Что: «Кафе Незабываемые» для людей с деменцией
Где: Место происшествия сообщается после регистрации
Когда: 12 июля, 10:00
Регистрация по ссылке
Что: Праздничная экскурсия ко Дню трамвая в Одессе
Где: Алексеевская площадь, 21, Музей электротранспорта
Когда: 12 июля, 11:00, 14:00
Запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Что: Лекция-дискуссия «Как и зачем смотреть кино»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 12 июля, 15:00
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Что: Открытие выставки Ольги Разинкиной «Внимание в квадрате»
Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»
Когда: 12 июля, 15:00
Что: Фестиваль «Odesa Fresh»
Где: Парк Шевченко, сцена Ракушка
Когда: 12 июля, 19:00
Что: Лекции по режиссуре и продюсированию кино
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 12 июля, 19:30, 20:10
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Что: Пианрассвет. Авторская музыка Игоря Янчука
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 13 июля, 5:17
Что: Спонтанцы в кино
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 13 июля, 15:00
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Что: Концерт ко Дням Франции в Одессе
Где: Троицкая, 43, UNION
Когда: 13 июля, 18:30