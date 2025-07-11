Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 11 — 13 июля.

Одесса дышит летом, музыкой и кино. Здесь рассвет начинается не только с солнца — он начинается с клавиш пианино на берегу моря. Город в который раз открывает сердце: для историй без крыльев, для мелодий, которые лечат, и для кино, которое задает вопросы. Летнее пространство превращается в галерею под открытым небом, лекционный зал в парке, сцену на песке и витрину лучших локальных творений.

Это дни, когда можно просыпаться на Ланжероне, встречать актеров в Зеленом театре, открывать новую выставку, читать поэзию в библиотеке или ловить трамвайные истории. От душевного до философского, от интимного чтения до фестивального грохота сцены — Одесса предлагает каждому свое.

Подключайся к энергии города. Почувствуй ритм, прикоснись к смыслам, слушай и будь услышанным. Одесса ждет тебя — живой, разной, вдохновленной.

Редакция «Одесской жизни» желает вам хорошей недели и интересных событий. Берегите себя!

Что: Презентация книги «Без крыльев» Натальи Кондратенко

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 11 июля, 15:00



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. Б.Фонтана

Когда: 11 – 13 июля, 18:00



Что: Показ фильма «Довбуш» с участием актрисы Дарьи Плахтий

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 11 июля, 20:30



Что: Пианрассвет. Музыка: Ludovico Einaudi

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 12 июля, 5:17



Что: Пианорассвет

Где: 16 в. Б.Фонтана

Когда:12,13 июля, 5:17



Что: Ярмарка локальных производителей

Где: Рынок Начало

Когда:12-13 июля

Что: «Кафе Незабываемые» для людей с деменцией

Где: Место происшествия сообщается после регистрации

Когда: 12 июля, 10:00

Регистрация по ссылке

Что: Праздничная экскурсия ко Дню трамвая в Одессе

Где: Алексеевская площадь, 21, Музей электротранспорта

Когда: 12 июля, 11:00, 14:00

Запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886



Что: Лекция-дискуссия «Как и зачем смотреть кино»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 12 июля, 15:00

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Что: Открытие выставки Ольги Разинкиной «Внимание в квадрате»

Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»

Когда: 12 июля, 15:00



Что: Фестиваль «Odesa Fresh»

Где: Парк Шевченко, сцена Ракушка

Когда: 12 июля, 19:00



Что: Лекции по режиссуре и продюсированию кино

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 12 июля, 19:30, 20:10

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Что: Пианрассвет. Авторская музыка Игоря Янчука

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 13 июля, 5:17



Что: Спонтанцы в кино

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 13 июля, 15:00

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Что: Концерт ко Дням Франции в Одессе

Где: Троицкая, 43, UNION

Когда: 13 июля, 18:30

