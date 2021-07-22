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В Одессе «устал» асфальт посреди дороги на Пироговской (фото)

В Одессе «устал» асфальт посреди дороги на Пироговской (фото)

Сегодня днем, 22 июля, в Одессе образовался огромный провал прямо посередине проезжей части возле дома №4 по улице Пироговской.

По данным очевидцев, полицейские ограничили движение на опасном участке и посылают водителей в объезд через Штабной переулок. А коммунальщики установили временные заграждения.

Пострадавших нет.

провал на Пироговской2

провал на Пироговской3

В настоящее время сотрудники «Инфоксводоканала» срезают асфальт на аварийном участке. Движение на участке между Сельскохозяйственным переулком и Мариинской улицей перекрыто.

провал на Пироговской4

провал на Пироговской5

провал на Пироговской6

Как сообщалось ранее, непогода, обрушившаяся на Одессу 22 июля, принесла много бед. Об этом свидетельствую многочисленные видео одесситов, опубликованные в соцсетях.

Фото: 8 News и Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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