В Одессе «устал» асфальт посреди дороги на Пироговской (фото)

Сегодня днем, 22 июля, в Одессе образовался огромный провал прямо посередине проезжей части возле дома №4 по улице Пироговской.

По данным очевидцев, полицейские ограничили движение на опасном участке и посылают водителей в объезд через Штабной переулок. А коммунальщики установили временные заграждения.

Пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники «Инфоксводоканала» срезают асфальт на аварийном участке. Движение на участке между Сельскохозяйственным переулком и Мариинской улицей перекрыто.

Как сообщалось ранее, непогода, обрушившаяся на Одессу 22 июля, принесла много бед. Об этом свидетельствую многочисленные видео одесситов, опубликованные в соцсетях.

Фото: 8 News и Думская