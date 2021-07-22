В Одессе обворовали пенсионерку – украли больше 2 миллионов

Как сообщили источники в полиции, к правоохранителям обратилась местная жительница 1948 года рождения, которая рассказала, что в ее частный дом через окно пробрался неизвестный и украл у нее 100 тысяч долларов (2,7 млн грн).

«Вопрос только один: откуда такие деньги у нее?» – интересуется по этому поводу Телеграм-канал «Одесса INFO».

А ранее одесским ворам не подфартило: их взяли вместе с сейфом.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что одессит морил голодом сына, изгоняя «порчу».

Источник: Думская

Фото иллюстративное