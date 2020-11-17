День студента: какими были одесские студенты полтора века назад?

Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день студенчества. Наверное, каждый может представить себе образ современного студента, однако не все знают, какими они были 150-200 лет назад. По случаю праздника мы расскажем вам, кто же такие одесские студенты XIX века.

Одесса в те времена, несмотря на тяжелые последствия Крымской войны, продолжала оставаться Южной столицей Российской империи. В течение нескольких лет в городе открыли первую железнодорожную станцию, соединявшую Одессу с Балтой, было основано несколько десятков предприятий. Для молодого поколения тех лет главным событием стало преобразование Ришельевского лицея в Новороссийский университет, который на долгие годы стал центром студенческого движения Одессы.

35 рублей в месяц – именно столько минимально необходимо было студенту нового университета, чтобы прожить целый месяц. Около 80% студентов зарабатывали частными уроками, но это их не особо спасало. Жили они далеко за пределами города, некоторые не имели даже свечей.

Кстати, общежитий тогда не было, поэтому проблема жилья была номером один. Очевидный вопрос: почему бы им не жить в родительском доме? Такой же очевидный ответ – большинство студентов были даже не из Одесского региона, основной поток приезжал из Петербурга.

Главным местом для тогдашних «тусовок» была студенческая столовая. Там собирались группами: один стол – одна национальность, а таких в Одессе тогда, как и сейчас, было достаточно.

Был суровый закон: для того, чтобы что-то купить, надо для начала что-то продать. Спорить с этим студенты не могли, поэтому в главном корпусе Новороссийского университета даже обустроили «Информбюро». Там размещали объявления о продаже своих вещей и рассказывали, где и когда в следующий раз будут студенческие «вписки».

Все студенты того времени были обязаны носить форму. Однако одинаковыми они не были – некоторые специально шили для себя одежду с шелковыми подкладками, пришивали золотые пуговицы и носили шпагу. «Понты» они и в XIX веке «понты» — таких студентов называли «белоподкладочниками» и считали богатыми.

Кстати, жениться студентам в период обучения было запрещено. Преподаватели были убеждены, что с появлением семьи возникнут трудности в обучении и научной работе. Вот тебе и выбор: семья или карьера.

Студент без прогулов – не студент, даже в XIX веке. Посещение лекций тогда было обязательным, а проводили их при наличии минимум двух студентов. Организовывали научные кружки и общества, которых было огромное количество. Студенты собирались в квартирах преподавателей. Это называлось «вторники», «четверги» и «воскресники». Там неформально общались на научные темы, обсуждали новости и театр. Также студенческая община издавала собственную прессу, в которой критиковали существующий порядок.

Спорт, откровенно говоря, не имел особой популярности, а вот курение и употребление алкоголя были распространенными явлениями среди всего студенчества того времени. Курить разрешалось в специально отведенных для этого комнатах, но курили и в коридорах и даже в аудиториях.

Каковы же были хобби у студентов? Это чтение, библиофильство и театр. Создавались даже кружки по чтению и обсуждению литературы, главным образом запрещенной.

Время идет, а вот проблемы и увлечения студентов остались в целом неизменными: недостаток средств и жажда «тусовок». Также неизменным остается и то, что студенчество – движущая сила. Как и 150 лет назад, молодежь хочет перемен и не готово терпеть то, что не нравится.

Фото: Освіторія