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Привитые бустерной (третьей) дозой вакцины против ковид получат 500 грн

Привитые бустерной (третьей) дозой вакцины против ковид получат 500 грн

Люди, сделавшие бустерную прививку против COVID-19, получат 500 гривен в рамках правительственной программы «еПоддержка». Об этом в обращении 24 января заявил президент Владимир Зеленский.

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Об этом в обращении 24 января заявил президент Владимир Зеленский, сообщает «Суспільне».

Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой последующей дозы вакцины. А стратегия бустеризации уже стала единым стандартом для всех развитых стран… И в рамках программы «еПоддержка» будет добавлено еще 500 гривен для граждан Украины, которые получат третью, бустерную дозу прививки,

— сказал он.

Кроме того, Зеленский напомнил, что с 24 января украинцы от 60 лет смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию против COVID-19 на лекарства.

А в феврале правительство позволит пожилым людям расплачиваться этими средствами за коммунальные услуги.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесситы начали получать бустерную дозу вакцины от ковид – привиться можно и в трамвае (фото).

Перед этим стало известно, что Минздрав разрешил вводить бустерную дозу вакцины от ковид всем украинцам.

Напомним, что в Украине каждый, кто вакцинировался от коронавируса двумя дозами вакцины, получает 1000 грн в качестве поддержки от государства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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