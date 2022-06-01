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«Ти тільки повернись!»: солист одесской Музкомедии поразил щемящей песней-молитвой

«Ти тільки повернись!»: солист одесской Музкомедии поразил щемящей песней-молитвой

Представляем вам клип «Ти тільки повернись!», который звучит так щемяще и пронзительно, что воспринимается как молитва, как обращение к высшим светлым силам во спасение наших украинских воинов.

Написал стихи и исполнил эту песню (музыка Тончи Хулича) Владимир Кондратьев — заслуженный артист Украины, солист и дирижер Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного.

Эту песню невозможно слушать без слез… Талантливо создан и клип, где на фоне прекрасного голоса артиста звучат короткие исповеди наших защитников, мелькают кадры преисполненной истинного творчества сегодняшней военной театральной жизни.

И вы только прислушайтесь, как строки стихов, написанных и столь талантливо донесенных до нас Владимиром Кондратьевым, вонзаются в душу!..

В театре рассказывают:

— Во время войны Владимир Кондратьев написал шесть песен, которые с удовольствием исполняют на концертах. В Международный день защиты ребенка представляем одну из них и желаем всем детям дождаться живыми своих родителей, а всем мамам — своих сыновей!

…Наша затихшая Одесская Музкомедия… Баннер на ее фасаде уже третий месяц гласит: «До зустрічі після Перемоги!». Да, не радует нас сейчас театр спектаклями — война. Но сам театр не затих!

Его голос звучит сейчас на концертах для наших воинов, для ребят из ВСУ, для переселенцев. Так все сотрудники театра теперь стали бойцами особого «Театрального батальона». Они своим талантом, творчеством и душой поднимают настроение настоящим бойцам — защитникам нашей Украины.

плакат у музкомедии

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Фото и видео — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного; фото Марии Котовой

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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