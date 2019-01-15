﻿ В поддержку пленных украинских военных моряков: под Консульством РФ в Одессе провели акцию протеста - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

В поддержку пленных украинских военных моряков: под Консульством РФ в Одессе провели акцию протеста

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В акции протеста приняли участие около полусотни одесских активистов, представляющих разные организации. Правопорядок охраняли несколько десятков полицейских.

Одесские активисты приурочили акцию к сегодняшнему судебному заседанию в Лефортовском суде Москвы: там определяется продление срока ареста моряков, задержанных в районе Керченского пролива в Азовском море.

Правда, акция закончилась сразу же, как началась. Участники протеста успели открыть банки с красной краской, одну из них известный общественник Тодор Пановский бросил в ворота Генерального консульства Российской Федерации, а при повторной попытке его задержала полиция. Краска пролилась на асфальт и полицейских.

Как пояснил Виталий Кожухарь, один из организаторов протеста, акция должна была быть мирной, а красная краска символизирует кровь украинцев, пострадавших от действий РФ. Поэтому он удивлен такой резкой реакцией полиции.

Кроме Тодора Пановского был задержан еще один участник протеста. Их доставили в Шевченковское отделение полиции. А оставшиеся на месте активисты зажгли фаеры — цветов украинского флага, и прокричали несколько антироссийских речевок.протест консульство рф

Как нам сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области, сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Наталия Браславская
Наталия Браславская
EDITOR
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