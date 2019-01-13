﻿ Новый online-сервис для ускоренного оформления биометрических паспортов начал работать в Одессе - Одесская Жизнь

Новый сервис «QR-код» позволяет заранее заполнить данные для получения биометрического загранпаспорта

В Одессе с нового года начал действовать новый online-сервис по заполнению заявления для оформления биометрических паспортов — как внутренних, так и для для выезда за рубеж. Об этом сообщили в Миграционной службе Украины в Одесской области.

Сервис «QR-код» позволяет физическому лицу предварительно заполнить отдельные данные о личности для дальнейшего формирования заявления-анкеты для внесения информации в Единый государственный демографического реестра онлайн — до визита в миграционную службу. Это сокращает время получения выдачи документа.

Первым воспользовался нововведением одессит Сергей Рубацкий в Малиновском районном отделе ГУ ГМС Украины.

Сервис доступен на официальном сайте Государственной миграционной службы.

Фото Госмиграционной службы в Одесской области.