Спалах гепатиту А: яка ситуація в Одеській області

Як повідомили в Одеській міськраді, на 8 листопада в Одеській інфекційній лікарні не зафіксували жодного пацієнта із вірусним гепатитом А.

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Вірусний гепатит А – типова хвороба брудних рук. Найчастіше хворіють діти, особливо у віці від 3 до 6 років. Реєструються спалахи захворювання у дошкільних та шкільних колективах, школах-інтернатах, сімейних осередках. Вірус проникає в організм через рот і потрапляє до кишечника, потім – до печінки.

Спалах гепатиту А стався наприкінці жовтня на Вінниччині, там виявили 274 випадки зараження та оголосили надзвичайну ситуацію. Пізніше випадки захворювання зафіксували в Івано-Франківській та Тернопільській областях. Поодинокі випадки гепатиту А зафіксували також у Закарпатській та Дніпропетровській областях.

Епідеміологи перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху – від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання.

Враховуючи ситуацію, що склалася, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області нагадує про небезпеку та профілактику цього гострого інфекційного захворювання.

Як відбувається зараження гепатитом А

Захворює людина не одразу, інкубаційний період – від моменту зараження до початкових проявів захворювання – 7-50 днів. Найчастіше, через 2-3 тижні після зараження, захворювання починається з підвищення температури тіла, слабкості, зниження апетиту. Потім може приєднатися нудота, блювота, дискомфорт чи біль у правій верхній половині живота, пронос чи запор. Наприкінці тижня сеча набуває кольору пива, а кал – білої глини, на 7-10 день з’являється жовтяниця – жовтіють склери очей, а потім – шкіра.

У дітей, в більшості випадків, гепатит А перебігає у легкій або середньої важкості формі. Безжовтяничні та безсимптомні форми хвороби, які залишаються нерозпізнаними, частіше призводять до ускладнень і можуть бути небезпечними для оточуючих. Важкість перебігу захворювання встановлюється за допомогою лабораторних досліджень крові, сечі, наявності маркерів вірусу гепатиту та специфічних імуноглобулінів.

Джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє вірус з випорожненнями, сечею, виділеннями з носоглотки. Найбільш інтенсивне виділення вірусу відбувається за 1-2 тижні до початку захворювання, та припиняється через три дні після появи жовтяниці.

Механізм розповсюдження вірусного гепатиту А, як будь-якої кишкової інфекції – фекально-оральний. Шляхи передачі збудника – водний, аліментарний (при потраплянні збудника у питну воду, харчові продукти) та основний – контактний, при безпосередньому контакті з хворим.

Легкий або безсимптомний перебіг захворювання найбільш небезпечний для оточуючих. Захворіла дитина продовжує спілкуватися у колективі, поширюючи вірус в навколишньому середовищі (через предмети побуту, посуд, іграшки, дверні ручки туалетних кімнат тощо).

Профілактика захворювання на гепатит А

Вірусний гепатит А дуже легко попередити, дотримуючись елементарних заходів гігієни:

дотримуватись правил особистої гігієни – ретельно мити руки з милом (не менше 20 сек.) не тільки після відвідування туалету, перед приготуванням їжі та перед її вживанням, а й після повернення додому з роботи, прогулянки, особливо після перебування у міському транспорті, місцях загального використання;

для пиття вживати тільки кип’ячену або бутильовану воду;

для дітей забезпечити індивідуальний набір посуду, предметів гігієни;

перед вживанням овочів та фруктів ретельно промивати їх та обполіскувати кип’яченою водою;

не купувати продукти у несанкціонованих місцях торгівлі;

проводити заходи щодо захисту житла від проникнення мух.