Одесит MELOVIN ще раз спробує потрапити на “Євробачення”: опубліковано список учасників нацвідбору

Сьогодні, 9 листопада, організатори нацвідбору на “Євробачення-2024” оприлюднили список із 20 артистів, які увійшли до лонгліста. Спільно спробувати свої сили у нацвідборі вирішили alyona alyona & Jerry Heil, вдруге представити Україну на конкурсі вирішив одесит MELOVIN.
Загалом на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2024” надійшло 389 заявок від 288 українських виконавців, з них 222 – сольні артисти.
Одеський артист MELOVIN вкотре вирішив поборотися за участь на міжнародній вокальній арені. 2018 року артист виступав на “Євробаченні” з піснею Under The Ladder. Тоді він посів 17 місце.
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Відомо, що заявку на нацвідбір подала Тік Ток сенсація з Одеси Кажанна, яку продюсує учасниця двох Національних відборів Євробачення Джеррі Хейл. Але її у списку учасників немає.
За словами продюсера відбору Дмитра Шурова, багато артистів не можуть взяти участь у відборі через те, що припустилися помилок, визнали їх, або були неуважними, або, які виступали на території Росії або тимчасово окупованих територіях після 2014 року.
Список учасників лонгліста нацвідбору на “Євробачення-2024”:
- alyona alyona & Jerry Heil;
- ANKA;
- Carpetman;
- Drevo;
- INGRET;
- Julia Belei;
- KARYOTYPE;
- KRYLATA;
- MÉLOVIN;
- NAHABA;
- NAZVA;
- PARFENIUK;
- SHÉPA;
- SKYLERR;
- STASYA;
- SWOIIA;
- TESLENKO;
- YAGODY;
- YAKTAK;
- Ziferblat.
Усі учасники цього списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10-ти фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше 20 листопада.
Фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця чи переможницю нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.
До речі, цього року нацвідбір пройде за новими правилами – глядачі матимуть змогу обрати одного з фіналістів шляхом онлайн-голосування.
Де пройде “Євробачення-2024”
68-й пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 та 9 травня.
Мальме прийматиме “Євробачення” вже втретє. До цього конкурс проводили у місті у 1992 та 2013 роках, в останній рік Україну представила Злата Огневич із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.