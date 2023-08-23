В росії загинув керівник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин: назвали причини

У російському літаку, що розбився у Тверській області 23 серпня 2023 року, серед пасажирів значився очільник приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер” Євген Пригожин. Про це повідомляють російські державні ЗМІ із посиланням на Росавіацію.

За непідтвердженою інформацією, на борту був також і засновник ПВК Вагнера, бойовик Дмитро Уткін із позивним Вагнер (на його честь названа ПВК), який був польовим командиром та правою рукою Пригожина.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака у Тверській області загинуло 10 осіб. Разом із тим, за даними російських ЗМІ, на місці падіння знайшли тіла лише 8 загиблих осіб.

Відомо, що бізнес-джет, що розбився, прямував із Москви до Петербурга. У Росавіації почали розслідування катастрофи літака Embraer.

Водночас повідомляється, що другий приватний борт Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, який також належить ватажку ПВК Вагнера і має номер RA-02795, полетів на посадку в Москві.

За даними російських журналістів, Пригожин сьогодні дійсно вилетів у Росію з Африки, а на борту з ним був увесь командний склад ПВК Вагнера.

Згодом державний телеканал Росія-24 підтвердив загибель ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Нагадаємо, що тактика росіян в атаках на Одещині змінюється, нашим військовим деякі повітряні цілі доводиться збивати над містом. Чому так відбувається та як захистити Одесу, читайте тут.

Фото: Реалгазета