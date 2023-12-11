Обстріли росіян та негода спровокували дефіцит в енергосистемі України

Про це повідомили в Укренерго.

Як розповіли в компанії, вчора, 10 грудня, через технічні пошкодження виведена з роботи високовольтна повітряна лінія 220 кВ. А на ранок 11 грудня, через негоду знеструмлено 70 населених пунктів в Дніпропетровській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Також внаслідок ракетної атаки виведені з ладу електромережі у Київській області.

Окрім того, як повідомили в Укренерго, сьогодні одразу три енергоблоки не включились в роботу у визначений час – на них продовжуються аварійно-ремонтні роботи. Сонячні електростанції не можуть працювати повноцінно через щільну хмарність по всій країні.

На ранок рівень споживання електроенергії виріс на 2,2%, що дорівнює потужностям двох блоків теплових електростанцій, потужностей яких наразі немає в наявності.

Більш того, в деяких областях рівень споживання виріс через погодні умови – сильний вітер та ожеледиця.

Але наразі ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Тому щоб і надалі залишалися світло і тепло в будинках українців, в Укренерго просять ощадливо користуватися електроенергією.