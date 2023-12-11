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Обстріли росіян та негода спровокували дефіцит в енергосистемі України

Обстріли росіян та негода спровокували дефіцит в енергосистемі України

Сьогодні, 11 грудня, в Україні знову виник дефіцит в енергосистемі і довелося імпортувати електроенергію із сусідніх країн – Румунії та Польщі.

Про це повідомили в Укренерго.

Як розповіли в компанії, вчора, 10 грудня, через технічні пошкодження виведена з роботи високовольтна повітряна лінія 220 кВ. А на ранок 11 грудня, через негоду знеструмлено 70 населених пунктів в Дніпропетровській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Також внаслідок ракетної атаки виведені з ладу електромережі у Київській області.

Окрім того,  як повідомили в Укренерго, сьогодні одразу три енергоблоки не включились в роботу у визначений час – на них продовжуються аварійно-ремонтні роботи. Сонячні електростанції не можуть працювати повноцінно через щільну хмарність по всій країні.

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На ранок рівень споживання електроенергії виріс на 2,2%, що дорівнює потужностям двох блоків теплових електростанцій, потужностей яких наразі немає в наявності.

Більш того, в деяких областях рівень споживання виріс через погодні умови – сильний вітер та ожеледиця.

Але наразі ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Тому щоб і надалі залишалися світло і тепло в будинках українців, в Укренерго просять ощадливо користуватися електроенергією.

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