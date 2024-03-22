Графіки відключень світла в Одесі: як перевірити адресу та дізнатися свою групу

Нагадаємо, що вночі 22 березня 2024 року російська федерація використала дрони та ракети проти системи, що забезпечує електрикою Україну. Багато енергооб’єктів зазнали пошкоджень. Тому у багатьох регіонах країни запровадили стабілізаційні графіки відключення електроенергії. В Одесі в тому числі.

Перший необхідний крок, якого не уникнути – відвідати сторінку сайту ДТЕК “Одеські електромережі”, на якій публікують графік відключень за адресою, що вас цікавить.

Для цього достатньо перейти за адресою https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns або набрати його в адресному рядку браузера.

Зазвичай при масових відключеннях світла сайт компанії перевантажений через велику кількість відвідувачів. У такому разі вам запропонують трохи зачекати. Очікування може тривати до двох хвилин. Якщо нічого не відбувається. Потрібно оновити сторінку для початку.

Якщо зайти на сайт вдалося, може з’явитися вікно з попередженням про те, що діють стабілізаційні відключення. Його треба закрити, натиснувши на хрестик у верхньому правому кутку (обведений червоним колом на скріншоті).

У новому вікні потрібно ввести свою адресу:

спочатку населений пункт

потім вулицю

потім номер будинку

Зверніть увагу. Коли ви розпочнете вводити назву населеного пункту чи вулиці, система сама запропонує вам необхідні варіанти, які треба вибрати. Якщо ви просто вводите адресу вручну, функція не спрацює.

Після того, як ви виберете адресу, на екрані з’явиться графік вимкнень та номер групи (в червоній рамці у правому куті скріншота).

Номер групи стане в нагоді, якщо ви хочете завантажити графік до себе на пристрій. У такому разі вам не треба буде щоразу заходити на сайт ДТЕК “Одеські електромережі” та вводити свою адресу.

Графіки відключень по всіх групах представлені в цій статті. Щоб завантажити необхідний, потрібно вибрати його мишею комп’ютера або натисканням пальця телефону.

Потім на комп’ютері натиснути праву клавішу миші і в меню вибрати “зберегти зображення”

На смартфоні треба деякий час утримувати палець на картинці. Коли з’явиться додаткове меню, виберіть “зберегти зображення” і потім підтвердити свою дію.

Також, щоб дізнатися чи є відключення на вашу адресу, можна скористатися чат-ботами компанії ДТЕК “Одеські електромережі” у додатках Viber та Telegram. Для цього перейдіть за посиланнями нижче в додаток, який віддаєте перевагу і далі дотримуйтесь інструкцій бота:

Читайте також: Одесса без света: как работают электротранспорт, больницы, школы, бюветы