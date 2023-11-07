Ірина Фаріон образила військових, їй відповіли: справою займеться поліція

Напередодні Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців “Азова” та 3-ї ОШБр у тому, що вони спілкуються російською мовою. У програмі «Рандеву з Яніною Соколовою» екс-нардеп заявила, що не може назвати їх українцями.

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“Я категорично цього не приймаю. У мене питання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі сильні і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді”, – заявила Фаріон.

Екс-нардеп сказала, що вона не може назвати військових українцями, якщо ті не розмовляють державною мовою.

“Так нехай себе назвуть російськими. Чому вони такі шалені? …Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка”, – заявила Фаріон.

Пізніше Фаріон опублікувала повідомлення у своїх соцмережах, в якому заявила, що “воювати за Україну – це не заслуга, а обов’язок”, а також назвала російськомовних захисників “московратими”.

“Говорити в українському війську московською мовою – це постійно створювати небезпеку для побратимів, які цілком справедливо кожного москворотого повинні сприймати за ворога. Тому що для пуйла українська мова небезпечніша за українську зброю. …Виправдовувати москворотих в армії – віддаляти нашу перемогу чи ще гірше – воювати за єврорашу”, – написала Фаріон.

Як відреагували українці

Такі висловлювання викликали хвилю обурення у суспільстві. Екс-командир полку “Азов”, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів Фаріон:

“Ніхто тобі не давав права відкривати рота у бік бійців Азова, Третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах*й!”

Жорін також закликав правоохоронці звернути увагу на заяву Фаріон.

Боксер Олександр Усік присвятив вірш Ірині Фаріон після її образ на адресу російськомовних українських військових.

Фарион свой рот открыла, и полезло изо рта,

мусор видит это диво, поливает не щадя.

“Если б я была у власти, всех бы научила я,

как вести себя, как думать,

как вам жить”, – сказала б я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ,

сколько написали писем вы в контору красных груш.

В молодости вы активно представляли КПСС,

а сейчас кричите громко, что враги все, это стресс. Вы агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви, – продекламував Усик.

Через висловлювання Ірини Фаріон на адресу українських захисників омбудсмен Дмитро Лубинець подав заяву до правоохоронних органів. Про це він написав у соцмережах.

У медіа активно поширюється відеоматеріал, яким транслюються негативні висловлювання та звинувачення щодо військовослужбовців Збройних Сил України, які спілкуються мовами нацменшин. У Збройних Силах України служать та захищають Україну чоловіки та жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо. Нагадую, що небажана для особистості та/або групи осіб поведінка, метою чи наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками чи створення щодо такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої чи зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонено чинним законодавством України, – написав Лубинець.

Він додав, що звернувся до поліції, СБУ, Нацради з питань телебачення та радіомовлення з приводу перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування.

Лубинець вважає, що опубліковані нещодавно у мережі відео з “негативними висловлюваннями та звинуваченнями щодо військовослужбовців ЗСУ, які спілкуються мовами нацменшин” мають ознаки дискримінації, що карається 161 статтею Кримінального кодексу.

Що відомо про Ірину Фаріон

Ірина Фаріон – український мовознавець, блогер та колишній народний депутат від консервативно-націоналістичного Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

У Верховній Раді популяризувала ідею важливості української мови, зокрема виступала проти «Закону Ківалова-Колесніченка».

У грудні 2012 року політик розкритикувала намір уряду скасувати обов’язковість дублювання фільмів українською, а також неволодіння державною мовою тодішнього голови Кабінету Міністрів Миколи Азарова. Вона звернулася до екс-глави уряду: «Мова не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відстали».

На початку повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року, Фаріон розкритикували у соцмережах за її заяву про металургійний завод імені Ілліча у Маріуполі. Тоді вона сказала, що «кати прийшли», оскільки «завод називається катом».