З моменту, як Кабмін оголосив про приєднання Юракадемії до Мечникова, пройшло не так багато часу, проте міністр освіти Оксен Лісовий та колектив Юракадемії не забарилися з гострими зауваженнями на адресу одне одного, проректорка Раїса Мінченко розповіла, як виш буде оскаржувати злиття, а студенти академії заблокували представників МОН, коли ті приїхали з інспекцією.

Що думають про раптове возʼєднання та палкий супротив колег в ОНУ, наразі невідомо. Університет за весь цей час ніяк не прокоментував ані ці події, ані якісь спільні плани на майбутнє. Тож «Одеське життя» звернулося з офіційними коментарями до обох вишів. Що нам відповіли, а про що красномовно промовчали – читайте далі.

Юракадемія проти реорганізації: колектив і студенти готові відстоювати свої права

Адміністративний корпус НУ ОЮА

Керівництво та колектив Одеськой юракадемії категорично не згодні з рішенням Кабміну про реорганізацію університету, вважають його необґрунтованим та ухваленим без урахування думки викладачів, студентів і місцевої влади. Трудовий колектив вже звернувся до центральних органів влади з вимогою скасувати це рішення, а також подав позови на захист конституційного права на вибір місця роботи і навчання. Академія готова використовувати всі законні методи для відстоювання своїх прав.

Студенти також виступили в підтримку вишу, ініціювали електронну петицію та звернулися до органів влади. Основне занепокоєння викликає те, що рішення про реорганізацію ухвалили без відкритого обговорення і з порушенням процедури.

Попри все, міжнародна співпраця залишається стабільною. Юракадемія продовжує спільні проєкти із закордонними університетами, зокрема нещодавно укладено угоду з Університетом Еребру (Швеція) про студентські та викладацькі обміни.

Юракадемія підтримує певну комунікацію з керівництвом Університету, але наголошує, що продовжить оскаржувати рішення уряду.

ОНУ ім. Мечникова мовчить щодо реорганізації

Редакція надіслала офіційний запит і на імʼя ректора Вʼячеслава Труби, але відповіді не отримала. За словами його заступника, коментарів з цього приводу ректор не дає.

Ми хотіли дізнатися, як реорганізація вплине на перелік спеціальностей, умови навчання та склад викладачів. Чи збережуться коледжі Юракадемії в Кривому Розі та Миколаєві? Що буде з її матеріально-технічною базою, включно з гуртожитками та спортивними спорудами? Які переваги й ризики злиття бачить керівництво ОНУ?

ОНУ ім. І. Мечникова

Нагадаємо, що, згідно з розпорядженням Кабміну, саме ОНУ ім. Мечникова є правонаступником майна, прав та обовʼязків Одеської юракадемії. Тому відкритість щодо реорганізації була б цілком доречною.

Студенти Одеського університету ім. Мечникова ситуацію теж не коментують. Один із них анонімно зазначив: «Нам байдуже, це на нас не вплине. Хіба що гуртожитки покращаться – тоді було б круто».

Читайте по темі: Ми продовжуємо боротьбу. Екологічний університет проти приєднання до ОНУ ім. Мечникова

«Укрупнення» вишів України – вимога часу?

Нагадаємо, що МОН пояснює реформу вишів прагненням покращити освіту, залучити інвестиції та збільшити кількість студентів. Для цього спеціалізовані заклади, зокрема Одеську юридичну академію, мають приєднати до класичних університетів.

Але поки що реорганізаційні комісії, які мали б займатися деталями цих змін, не провели жодної публічної роботи. Документів про їх склад або рішення немає у відкритому доступі.

Читайте по темі: Глобальне обʼєднання вишів – скільки їх залишиться в Одесі після реформи?

Але поки що більшість цих процесів проходять із протестами та гучними скандалами. Якщо повернутися до прикладу Юракадемії, реорганізаційні комісії досі не продемонстрували жодної публічної діяльності. Інформація про їхній склад і ухвалені рішення у відкритому доступі відсутні.

Принаймні один висновок із цієї реформи вже є: з комунікацією явно є проблеми. Можливо, якби виші дізнавалися про власну реорганізацію не з новин і соцмереж, то й процес пішов би швидше і без зайвої плутанини?

Ольга Магазинська