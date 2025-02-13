Про це сьогодні, 13 лютого 2025 року, повідомило Міністерство освіти і науки.

«Зауважимо, що Одеська юридична академія була виокремлена зі складу Одеського університету імені І.І. Мечникова в 1997 році. Тепер, згідно з рішенням уряду, освітні програми та наукові школи, які традиційно забезпечували високоякісну підготовку юристів в Одесі, повернуті до структури класичного університету, що відповідає європейській практиці», – йдеться в повідомленні МОН.

Читайте також: Курсанти Одеської морської академії виступили проти приєднання до Морського університету

Зазначається, що реорганізація не вплине негативно на студентів, які навчаються в Юракадемії та її структурних підрозділах. Вони продовжать навчання за тими самими програмами, на які вступили, без змін умов фінансування: зберігаються бюджетні місця та вартість контрактів залишається незмінною.

Перехід програм юракадемії до університету імені І.І. Мечникова відбудеться поступово протягом 2025 року. А права науково-педагогічних працівників двох закладів захищені під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого відносяться посади президента, ректора та проректорів, додали в міністерстві.

Президентом університету «Одеська юридична академія» є Сергій Ківалов. Нагадаємо, Ківалов отримує найбільшу пенсію в Україні – майже 246 тис. грн щомісяця.

Подробиці про приєднання морської академії до морського університету:

Одеса залишиться без вищої морехідки? «Вишку» планують приєднати до «водного»

Які ще університети об’єднали в Одесі

Раніше до ОНУ ім. Мечнікова вже приєднали Одеський державний екологічний університет. А до Одеської національної технологічної академії приєднали Одеську державну академію холоду, утворивши Одеський національний технологічний університет.

Також на базі Одеського національного політехнічного університету після приєднання до нього Севастопольського національного технічного університету було створено новий виш – Національний університет “Одеська політехніка”.