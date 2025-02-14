За словами пана Лісового, рішення, яке ухвалили на засіданні уряду, є логічним, бо зараз по всій Україні переглядають та змінюють мережу освітніх закладів. Головний привод – демографічні зміни в країні. Серед студентів переважає молодь, а її через війну значно поменшало – багато хто виїхав за кордон. Тому кількість вишів скорочують.

Міністр пояснив, що студентам Юракадемії немає чого боятися – реорганізація не вплине негативно на них та викладачів.

Проте інша ситуація — для керівного складу закладу. Там, на думку очільника відомства, є особи, зокрема Сергій Ківалов, які, на думку Оксена Лісового, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії.

Нагадаємо, що Сергій Ківалов є не лише освітянином, але й політиком. Йому приписують участь у фальсифікації результатів першого туру виборів президента України у 2004 на користь Віктора Януковича, якому опонував Віктор Ющенко. Тоді пан Ківалов очолював виборчу комісію. Ті фальсифікації призвели до Помаранчевої революції.

Друга провина, яку закидають Сергію Ківалову в українському суспільстві – це авторство закону про засади мовної політики, прийнятого у 2012 році та відомого як закон Ківалова-Колісніченка. Він розширював використання регіональних мов в Україні, перш за все російської. Через 6 років конституційний суд визнав його таким, що був прийнятий з порушеннями та скасував.

Зараз міністр освіти прогнозує, “що таким особам буде складно погодитися з цим рішенням, і вони будуть йому опиратися” (про приєднання юракадемії до ОНУ – ред.).

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Проте пан Лісовий нагадав про коріння ківаловського вишу – що Одеська юридична академія виникла в результаті відʼєднання юридичного інституту, який на той час був частиною Національного університету імені Мечникова.

Тому повернення академії до структури класичного університету — логічний і символічний крок.

“Проте найважливішим є не лише форма, а й система цінностей, що панує в закладі та культивується його керівництвом. Оскільки суддя, адвокат, правозахисник, прокурор — це про правду, доброчесність, справедливість, неупередженість, відповідальність, патріотизм і широкий світогляд”, – наголосив міністр.

І саме такого майбутнього, на його думку, зараз прагнуть українці та керівництво держави, зокрема ухвалюючи такі рішення.

Раніше до ОНУ ім. Мечнікова вже приєднали Одеський державний екологічний університет.