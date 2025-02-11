Чи збережеться світовий рейтинг?

Рішення про об’єднання вишів було озвучено МОН під час зустрічі з членами вчених рад знакових одеських вишів.

В Одеській морській академії перспективою приєднання до «водного» обурені.

— Це — знищення «вишки», — переконаний доцент кафедри «Суднові та допоміжні механізми і системи» Віктор Денисов. — Є приклади, коли морські навчальні заклади після об’єднання з цивільними втрачали свій рейтинг і якість підготовки. А підготовка моряків — специфічний процес. Це — тренажери, вміння зорієнтуватися і прийняти правильне рішення в екстремальних ситуаціях. Тому морські навчальні заклади існують окремо від тих, які займаються експлуатацією портів, суднобудуванням, судоремонтом. У нашого «водного» був великий діапазон. Але оскільки тепер немає підприємств, на які б запрошували його випускників, там стали потихеньку займатися підготовкою плавскладу. Причому, робити це вони не вміють.

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До того ж, зазначає викладач ОМА, у «вишці» не просто випускають курсантів у невідомість. Тут є договори з крюїнговими компаніями провідних морських країн світу. І вже з перших курсів вони проводили співбесіди з курсантами, брали їх на практику. Тож, до закінчення морської академії у випускників уже є плавальний ценз, вони забезпечені працевлаштуванням.

Дипломи моряків НУОМА відповідають міжнародним європейським стандартам. І після закінчення «вишки» моряки мають можливість працювати за кордоном. Водночас, щоб не говорили, у «вишці» — як показує практика — дають чудову освіту, хорошу теоретичну підготовку. А зараз є реальна загроза втратити навчальний заклад зі світовим рейтингом. Просто для того, щоб подерибанити нерухомість — гуртожитки, корпуси, лабораторії, вважає Віктор Денисов.

Новий виш — Військово-морська академія

А ось виділення з ОМА Військово-морської академії Віктор Григорович вважає правильним рішенням.

— «Вишка» готувала військових моряків. Спочатку це була кафедра, потім у структурі академії з’явилися Інститут Військово-морських сил, що підпорядковується Міністерству оборони, і відділення військової підготовки Професійного коледжу морського транспорту. Підготовка військових моряків відбувається зовсім за іншим принципом, — зазначає викладач ОМА. — Зараз там хороше бюджетне забезпечення, Академія отримає нові корпуси, навчальні тренажери. А крім того — кораблі та катери. Адже морякам потрібен не лише теоретичний курс — важливе стажування, практичні, навчальні стрільби, походи.

Крім того, до складу Військово-морської академії увійдуть Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного та Водолазна школа ВМС, яка отримає назву «Центр водолазної підготовки та виживання на морі».

— Необхідність створення Військово-морської академії назріла вже давно, — наголошують в Інституті Військово-морських сил. — Без спеціалізованого морського вишу готувати фахівців для захисту країни з морського напрямку неможливо. Крім того, створення Військово-Морської академії передбачає План заходів з реалізації Стратегії морської безпеки України.

Петиція проти рішення МОН

Водночас, викладачі та курсанти «вишки» виступають проти приєднання до «водного». На сайті Кабінету Міністрів вони розмістили петицію, в якій просять зберегти одеську мореходку.

— Це удар по морській освіті, який може мати катастрофічні наслідки для України як морської держави. Україна десятиліттями була одним із лідерів у підготовці морських кадрів. Наші дипломи визнавалися у світі, а українські моряки завжди мали попит. Тепер же через недолугість та відсутність реформ ринок забирають Польща, Литва, Грузія, Туреччина. А якщо ліквідувати морську освіту — Україна остаточно втратить статус морської держави. Моряки щороку переказували в Україну мільярди доларів. Це одна з найбільших галузей, яка приносила країні валютні надходження, — каже випускник факультету судноводіння ОМА Олександр Красноступ.

Про політику міністерства освіти та громадські обговорення

Разом з тим, розпорядження про підготовку до об’єднання вишів уже підписане міністром освіти і науки Оксеном Лісовим. Щоправда, поки ще не опубліковане.

У МОН стверджують, що рішення про злиття Одеської морської академії з Одеським національним морським університетом цілком відповідає загальному курсу держави, спрямованому на скорочення кількості вишів в Україні. Зараз, під час широкомасштабної війни кількість абітурієнтів з кожним роком скорочується. Дедалі менше стає й грошей у бюджеті. Тому з міркувань економії виші планують об’єднувати за профілем.

І це не перший приклад злиття і поглинання вищих навчальних закладів в Одесі. Так, Одеський державний екологічний університет після довгих розборок минулого року таки приєднали до Одеського національного університету імені Мечникова. А ще до широкомасштабної війни Одеська національна академія харчових технологій поглинула Одеську державну академію холоду. Щоправда, злиттю та поглинанню передували бурхливі громадські обговорення. У випадку приєднання ОМА з викладачами та курсантами представники МОН спілкуватися не поспішають.

Петиція проти приєднання ОМА поки що набрала трохи більше ніж 3000 підписів. Для її розгляду необхідно 25000.Раніше ми розповідали, що курсанти Одеської морської академії виступили проти приєднання до Морського університету