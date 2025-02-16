Як повідомили у прес-службі навчального закладу, таке рішення було ухвалено 14 лютого 2025 року під час позачергового засідання вищого колегіального органу самоврядування вишу.

Крім того, конференція трудового колективу юридичної академії вирішила звернутися до президента України Володимира Зеленського та голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням скасувати розпорядження Кабміну «Про реорганізацію Національного університету «Одеська юридична академія».

Представники юракадемії наполягають, що рішення про приєднання вищу до університету ім. Мечникова не було обговорено з органами самоврядування університету. До того ж в академії висловлюють невдоволення висловлюваннями міністра, щодо цього об’єднання і вважають їх провокаційними та образливими, а також висловили сумніви щодо його кваліфікації.

«Особа, яка ніколи не працювала у сфері управління вищою освітою, не наділена відповідними професійними навичками і навіть не була спроможна зізнатися без експертизи в науковому плагіаті, не має морального права обіймати таку значну посаду і залишатися у сфері освіти», – наголосили у прес-службі юракадемії.

За день до цього міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що рішення, прийняте на засіданні уряду, є логічним з урахуванням змін, які Міністерство освіти і науки впроваджує у вищій освіті, переглядаючи мережу закладів.

Крім того, міністр нагадав, що Одеська юракадемія виникла в результаті відокремлення юридичного інституту, який на той час був частиною Національного університету імені Мечникова, тому, на його думку, повернення академії до структури класичного університету є логічним та символічним кроком.

Нагадаємо, президентом університету «Одеська юридична академія» є відомий політик Сергій Ківалов, який, як повідомлялося, отримує найбільшу пенсію в Україні.

Раніше курсанти Одеської морської академії виступили проти приєднання до Морського університету.

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