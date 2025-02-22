Представники Міністерства освіти прибули разом із керівництвом Одеського національного університету імені Мечникова для обговорення процесу об’єднання двох закладів вищої освіти. Однак студенти не допустили делегацію до будівлі, вимагаючи пояснень щодо критеріїв об’єднання університетів.

Студентство також висловило обурення відсутністю попередніх консультацій із трудовим колективом щодо реорганізації. Після кількох невдалих спроб потрапити до будівлі під вигуки “ганьба” делегація МОН змушена була залишити територію університету.

Варто зазначити, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, Одеську юридичну академію планують приєднати до ОНУ імені Мечникова. Це рішення викликало спротив як серед студентства, так і серед викладачів навчального закладу.

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