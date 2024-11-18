Як антибіотики непомітно вбивають наш імунітет: несподівані факти

Про те, чим страшний “звір антибіотик” і коли краще обійтися без нього, розповідає Дмитро САМОФАЛОВ – керівник Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ.

Антибіотикам за рецептами — бути?

Із серпня 2022 року антибіотики в Україні можна придбати тільки за рецептом, зокрема й електронним «е-рецептом», нарівні з нарковмісними препаратами. Чи так це необхідно?

— Так, — відповідає Дмитро Самофалов. — Тому що зараз ми шаленими темпами рухаємося до антибіотикорезистентності, тобто до того, що бактерії вироблять стійкість до наших антибіотиків. Я був на міжнародному конгресі, де прямо прозвучало, що країни Східної Європи винні в розвитку антибіотикостійкості. Тому що тільки в нас антибіотики у вільному доступі. У цивілізованій Європі ви їх без рецепта не купите.

Ідея такого законодавства щоразу здіймає бурю обурень: до лікаря не потрапити, скрізь черги, за прийом плати, а так можна хоч антибіотик в аптеці купити!

— Але зараз активно розвивається система сімейних лікарів, є фельдшерські пункти, мобільні бригади. Практично всі амбулаторії сімейної практики мають машини для невідкладної допомоги, — нагадує Самофалов. — До того ж запроваджуються зручні електронні рецепти. Я не бачу причин, чому б не перевести продаж антибіотиків на рецептурну основу. А ось аргументів на користь такого рішення — море.

Як загартовується мікроб

У кожного є хоча б один знайомий, який живе за принципом: «Застудився, температура — прийму-но антибіотик!».

— Але саме по собі підвищення температури — не показання до прийому антибіотиків, — застерігає фахівець. — Вони призначені для одного завдання: вбивати бактерії! А температура може підвищуватися від вірусу, гормональних змін, перегріву і безлічі інших чинників. І навіть бактеріальне підвищення температури не завжди потребує призначення антибіотиків. Це, по-перше, а по-друге, яких антибіотиків? Досі весь світ успішно користується пеніциліном. В Україні ми забули його вже років 15 тому.

Існує стійка обивательська хибна думка: наступне покоління антибіотика обов’язково потужніше за попереднє.

— Вважається, що який-небудь фторхінолон у будь-якому разі потужніший за пеніцилін. Але річ у тім, що в кожного антибіотика свій принцип дії. Одні руйнують стінку бактерії, інші перешкоджають її розмноженню і так далі. І якщо антибіотик здатний зруйнувати стінку цієї бактерії, це не означає, що він подіє на всі інші. Пеніцилін може подіяти краще, ніж новітні антибіотики. Цефалоспорини сьогодні є першого-четвертого покоління. Але це не означає, що цефалоспорин 4-го покоління подіє краще. Вони просто вбивають різні бактерії.

Що ми робимо, коли приймаємо антибіотики без потреби або не ті антибіотики? Ми загартовуємо бактерії за ніцшеанським принципом: те, що їх не вбиває, робить їх сильнішими. А будь-яка стійка до антибіотиків бактерія може призвести до смерті, тому що вбити її буде просто нічим.

Антибіотики «для профілактики»

Ще одна серйозна помилка в головах багатьох наших співгромадян — це профілактичне призначення антибіотиків. На жаль, цією ж помилкою грішать багато медиків.

— Логіка така: пацієнт підхопив вірус, і я знаю, що антибіотик не вбиває віруси, але я дам тобі антибіотик, щоб на цей вірус «не сіла» бактерія і не розвинулася бактеріальна пневмонія. Припустимо, грип дійсно дає як ускладнення бактеріальну пневмонію. Але профілактично вона не лікується! Антибіотик як профілактику дають тільки в одному випадку — після операції. У нас його в таких ситуаціях дають курсом, а за кордоном — взагалі один раз.

Отже, антибіотики призначаються тільки за вже наявної серйозної бактеріальної проблеми! А найкращою профілактикою виявиться наша «вбудована» система захисту від шкідливих бактерій — старий добрий імунітет.

На захист «наших, рідних» бактерій

Нагадаємо, що наш організм населений мільйонами бактерій — корисних, потрібних, умовно патогенних. Наприклад, у кишечнику живе величезна кількість бактерій, які нам допомагають і мають там жити.

— Від деяких із цих бактерій безпосередньо залежить засвоюваність вітамінів. А якщо ми їх виб’ємо, то на їхнє місце прийдуть інші організми. Або шкідливі бактерії, або ті, які взагалі не бояться антибіотиків: грибки. Убивши бактерії, ми отримуємо, наприклад, молочницю, добре відому сьогодні жінкам. І дисбактеріоз. У легенях також можливий розвиток вкрай небезпечної грибкової пневмонії.

Ось що ми можемо отримати в обмін на профілактику антибіотиками.

— У бактерій є ще одна особливість, — нагадує Самофалов. — Виробивши стійкість до антибіотика, конкретна бактерія (припустимо, золотистий стафілокок) може навчити стійкості іншу бактерію в колонії. Вони можуть обмінюватися генами, отримуючи перехресну стійкість. За тим самим механізмом ми, люди, проводимо пасивну імунізацію: коли беруть сироватку крові людини, яка перехворіла, і вводять іншій. Зараз так намагаються лікувати й коронавірус.

Побічні ефекти та ціна

Антибіотики можуть стати дорогим «задоволенням». І йдеться не про круглу суму, яку доведеться залишити в аптеці. Платою може виявитися втрачене здоров’я, адже багато антибіотиків мають свої побічні ефекти. Про один із них, що може викликати глухоту, є навіть лікарський анекдот на мотив пісні з мультфільму «Губка Боб»:

— Як називається антибіотик? — Ген-та-мі-цин! — Я не чую, діти! — Ген-та-мі-цин! — Ні, я вас реально не чую!..

Але гірше, коли за антибіотики доводиться платити життям.

— Коли почалося повсюдне використання антибіотиків, був спалах нових стафілококових пневмоній, яких досі ніхто не бачив, — розповідає Самофалов. — У той час їх навіть назвали «стафілококовою чумою». Інший страшний період у медичній історії після появи антибіотиків пов’язаний із загибеллю немовлят. Так звана некротична флегмона новонароджених. Певний вид стафілокока викликав некроз підшкірно-жирової клітковини в немовлят. Я такого пацієнта бачив один або два рази в житті. Мої вчителі згадували, що в 70-80-х роках такі пацієнти надходили через день. І все це пов’язують з антибіотикорезистентним стафілококом. Так, тоді його змогли перемогти, тому що з’являлися все нові антибіотики.

Нові антибіотики не підвезуть?

Ну ось і відповідь! Виростимо парочку бактерій, стійких до всіх антибіотиків, — ну так винайдемо нові ліки, так? На жаль, не зовсім.

— Людство давно намагалося винайти що-небудь проти бактерій. За кілька років до відкриття антибіотиків Пауль Ерліх (нобелівський лауреат) придумав препарат від бактерій на основі вісмуту. Але розробляти його не стали, тому що антибіотики виявилися ефективнішими. І щодо них був яскравий сплеск: пеніцилін, напівсинтетичний пеніцилін, захищений пеніцилін, синтетичний, цефалоспорини, фторхінолони…

У 60-70-ті роки нові антибіотики з’являлися постійно. Потім із кожним роком менше. Потім запровадили й суворіші вимоги до їхнього тестування.

— Наскільки я знаю, — повідомляє Дмитро Самофалов, — зараз ми взагалі не очікуємо появи нових антибіотиків. Нагадаю, що навіть для розробки вакцини від коронавірусу знадобилося понад рік, і це в «пожежній» ситуації, коли зняли майже всі обмеження. Для появи нового антибіотика — від ідеї до виходу його на ринок — має пройти років десять. Тому сьогодні мій улюблений вислів про призначення антибіотиків: «Докторе, подумай! Рятуючи одне життя, ти можеш убити цілий світ».

5 популярних фраз про антибіотики

Одна таблетка на день — дурниця! Буду пити по дві

— Антибіотики — не цукерки і навіть не вітаміни. Не забувайте про шкоду та побічні ефекти. Дотримуйтеся схеми, прописаної лікарем.

Мені стало легше на третій день, і я кинув їх пити

— Припиняти лікування раніше терміну не можна. Зникнення симптомів не завжди показник того, що бактерії вимерли. Одна-дві недобиті бактерії — це ризик розвитку їх назад у велику колонію. До того ж у них може бути вироблений механізм захисту від наших антибіотиків, і вони стануть високоагресивними.

Я п’ю антибіотики за застуди та грипу — мені допомагає!

— Пам’ятаємо, що «після — не означає внаслідок». Як відомо, без таблеток застуда минає за сім днів, а з таблетками — за тиждень.

А мій лікар призначає їх навіть за вірусних захворювань!

— Лікар, призначаючи антибіотики, намагається убезпечити себе на випадок ускладнень і кримінального переслідування. Адже родичі мають право подати потім скаргу в прокуратуру про те, що їх «неправильно лікували». У такому разі лікаря може захистити тільки суворе дотримання протоколів лікування, яких у нас поки що немає. Звідси і призначення за принципом «все підряд» і «про всяк випадок».

Я все життя п’ю антибіотики — і нічого!

— Так, хтось може все життя пити антибіотики — і нічого. А хтось випив раз, опинився поруч з агресивним грибком — і ось вам грибкова пневмонія і смерть. Чи варто ризикувати і перевіряти, наскільки пощастить саме вам?

Малюнок Анастасії Найденко

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