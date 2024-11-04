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Як безоплатно лікувати рак, інсульт та інфаркт в приватних лікарнях

Як безоплатно лікувати рак, інсульт та інфаркт в приватних лікарнях

Ми вже розповідали про програму державних медичних гарантій, яка дозволяє пацієнтам отримувати безоплатну допомогу за різними напрямами. Але раніше йшлося про муніципальні або обласні лікарні, які працюють за договором із НСЗУ. На жаль, мало хто знає, що за пакетами надання безоплатної допомоги працюють і приватні клініки.

Променева терапія від ізраїльської лікарні LISOD

підготовка пацієнта до променевої терапії

підготовка пацієнта до променевої терапії

З березня цього року до співпраці з НСЗУ долучилась лікарня ізраїльської онкології LISOD. В межах пакета «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах» будь-хто із пацієнтів з будь-якого регіону України може пройти променеву терапію в LISOD безоплатно.

— Променева терапія — важлива частина комплексного лікування онкологічних захворювань, разом з хірургією та хімієтерапією вона застосовується при багатьох видах раку, — розповідає завідувачка відділення променевої терапії LISOD Інна Мірошниченко. — Ефективність променевої терапії залежить, зокрема, від наявності сучасного обладнання. З його допомогою високі дози радіації спрямовуються безпосередньо в пухлину, спричиняючи загибель патологічних клітин.

Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко

У LISOD встановлено сучасне обладнання для променевого лікування — лінійні прискорювачі VARIAN, зокрема, модель Halcyon. Така апаратура дозволяє зменшити тривалість сеансу, збільшити точність лікування, зробити його комфортнішим для пацієнтів.

— Хоча технології є неймовірно важливими, значно більше значення мають люди, які стоять за процесом лікування?

— Так. Такі професіонали зі значним досвідом працюють у відділенні променевої терапії LISOD, серед них — радіаційні онкологи (променеві терапевти), медичні фізики, рентген-лаборанти.

Куратор відділення — доктор Елі Сапір (Ізраїль), радіаційний онколог, керівник Інституту радіаційної онкології при лікарні «Самсон Ассута Ашдод», а також голова Національної групи Ізраїлю з радіаційної онкології.

Команда спеціалістів ретельно розраховує план променевого лікування, щоб пухлина отримала максимальну дозу, а прилеглі здорові органи не постраждали. Це дуже важливо для запобігання небажаним побічним ефектам та ускладненням. Спеціалісти приділяють точності розрахунків особливу увагу, адже від правильності лікування залежить висока якість життя пацієнтів.

— Які види променевої терапії можуть отримати пацієнти?

— В лікарні проводять два види променевої терапії: дистанційну і брахітерапію.
Сучасне обладнання для дистанційної терапії дозволяє боротися з онкологічними захворюваннями, цілеспрямовано доставляючи високі дози опромінення безпосередньо в пухлину, з максимальним захистом здорових оточуючих тканин. Це гарантує пацієнтові високу якість лікування згідно з протоколом.

Завдяки збільшенню інтенсивності лікування зменшується загальний час, який потрібно провести в лікарні. Один сеанс опромінення триває в середньому декілька хвилин, кількість необхідних сеансів скорочується.

Внутрішньопорожнинна променева терапія — брахітерапія — успішно застосовується для лікування пухлин: шийки матки, тіла матки та піхви – дуже агресивних форм раку. Перевага проведення брахітерапії полягає в тому, що з великою точністю на осередок хвороби підводиться необхідна доза опромінення, водночас максимально знижується променеве навантаження на оточуючі здорові тканини. Брахітерапія може бути болісною. У LISOD вона виконується під внутрішньовенним знеболенням (наркозом), таким чином жінка не відчуває дискомфорту, болю та страху під час сеансу.

Направлення на лікування не є обовʼязковим

— Як пацієнтові потрапити до вас на лікування?

— Треба зателефонувати, записатися на прийом і приїхати до лікарні. Направлення на променеву терапію мати необов’язково. Якщо є встановлений і підтверджений діагноз, який потребує променевого лікування за міжнародними протоколами, направлення на безкоштовне лікування зроблять фахівці LISOD.

При зверненні пацієнта до LISOD він обов’язково має пройти консультацію з клінічним онкологом, онкогінекологом або онкогематологом (залежно від захворювання). На консультацію потрібно взяти всі наявні медичні документи (виписки, обстеження, аналізи тощо).

Під час консультації лікар ретельно ознайомиться з медичною історією, призначить дообстеження (якщо в цьому буде потреба), оцінить стадію і тип онкологічного захворювання. Надалі консиліум фахівців визначить, яка тактика лікування буде найкращою в цій ситуації.

Якщо за міжнародними протоколами пацієнтові рекомендовано променеву терапію, пацієнт зможе пройти її абсолютно безкоштовно.

Де проходить лікування?

Відділення променевої терапії LISOD працює за адресою: Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Андрія Малишка, 27.

Для зручності пацієнтів від метро Видубичі (Київ) курсує безоплатний автобус лікарні.

Записатися на консультацію можна за телефонами:

  • 0-800-500-110 — дзвінки по Україні безкоштовні;
  • +38-044-277-8-277 (за тарифами операторів).

Інфаркт та інсульт лікують в Odrex

в реабілітаційному відділенні Odrex

в реабілітаційному відділенні Odrex

ТОВ «Дім Медицини», відоме як одеська клініка Odrex, теж співпрацює з НСЗУ і надає безоплатну медичну допомогу. Але знають про це далеко не всі мешканці міста.

Моє невеличке опитування дало неочікувані результати: з дванадцяти опитаних лише половина знала, що існує такий медичний заклад, і лише одна людина знала, що в приватній клініці Odrex можна отримати безоплатну допомогу.
А Odrex дійсно працює за пакетами «Лікування гострого інсульту», «Лікування гострого інфаркту», «Амбулаторна фізіотерапія та реабілітація». І коли «швидка допомога» (муніципальна або приватна) забирає людину з підозрою на інсульт або інфаркт, вона має право обрати, куди їхати, — до однієї з міських лікарень або до Odrex. Мати підписану декларацію з сімейним лікарем саме клініки Odrex для цього не потрібно.

Безоплатне лікування гострого інфаркту в Odrex

До пакета надання безоплатної допомоги при гострому інфаркті входить:

  • коронарна ангіографія,
  • лабораторні дослідження,
  • стентування при гострому коронарному синдромі (установка трубки (стента) в артерії),
  • цілодобовий моніторинг і стаціонар в найгострішому етапі.

Після того як стан пацієнта стабілізували, він може продовжити лікування в іншій лікарні або в Odrex. В будь-якому разі за лікування найгострішого періоду платити він не повинен.

Лікування гострого інсульту

За Програмою медичних гарантій, держава при гострому інсульті оплачує:

  •  діагностику: комп’ютерну томографію, лабораторні дослідження,
  • тромболізис (метод введення препарату, який не дає остаточно загинути тканинам мозку, якщо його введено за 3–4,5 години після виникнення симптомів),
  • цілодобовий моніторинг.

Якщо пацієнт перебуває в Odrex на лікуванні гострого інфаркту або гострого інсульту за програмою НСЗУ, для нього послуги з перебування та харчування надаються безоплатно.

Реабілітацію теж можна пройти безоплатно

Клініка LISOD під Києвом

Клініка LISOD під Києвом

Не менш важливим за етап лікування є етап реабілітації (відновлення) після інсульту. У цьому на допомогу теж може прийти Odrex. Відповідна безоплатна допомога надається клінікою за пакетом «Амбулаторна фізіотерапія та реабілітація». Щоб отримати її, треба мати направлення від сімейного або особистого лікаря. І не обовʼязково перед тим проходити лікування саме в Odrex.

Куди звертатися?

Приймальне відділення на вулиці Розкидайлівській, 69/71, приймає пацієнтів через будь-яку державну або приватну «швидку допомогу». Родичі пацієнта можуть повідомити лікарів, що планують госпіталізуватися до Odrex. Або можна викликати «швидку» Odrex за коротким номером 9000 з будь-якого мобільного оператора.

Детальніше дізнатися про надання безоплатної допомоги можна за телефоном «гарячої лінії» +38 (048) 730-00-00 цілодобово.

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Світлана Іванівна Комісаренко
Світлана Комісаренко ПРОФІЛЬ
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