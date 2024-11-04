Як безоплатно лікувати рак, інсульт та інфаркт в приватних лікарнях

Променева терапія від ізраїльської лікарні LISOD

З березня цього року до співпраці з НСЗУ долучилась лікарня ізраїльської онкології LISOD. В межах пакета «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах» будь-хто із пацієнтів з будь-якого регіону України може пройти променеву терапію в LISOD безоплатно.

— Променева терапія — важлива частина комплексного лікування онкологічних захворювань, разом з хірургією та хімієтерапією вона застосовується при багатьох видах раку, — розповідає завідувачка відділення променевої терапії LISOD Інна Мірошниченко. — Ефективність променевої терапії залежить, зокрема, від наявності сучасного обладнання. З його допомогою високі дози радіації спрямовуються безпосередньо в пухлину, спричиняючи загибель патологічних клітин.

У LISOD встановлено сучасне обладнання для променевого лікування — лінійні прискорювачі VARIAN, зокрема, модель Halcyon. Така апаратура дозволяє зменшити тривалість сеансу, збільшити точність лікування, зробити його комфортнішим для пацієнтів.

— Хоча технології є неймовірно важливими, значно більше значення мають люди, які стоять за процесом лікування?

— Так. Такі професіонали зі значним досвідом працюють у відділенні променевої терапії LISOD, серед них — радіаційні онкологи (променеві терапевти), медичні фізики, рентген-лаборанти.

Куратор відділення — доктор Елі Сапір (Ізраїль), радіаційний онколог, керівник Інституту радіаційної онкології при лікарні «Самсон Ассута Ашдод», а також голова Національної групи Ізраїлю з радіаційної онкології.

Команда спеціалістів ретельно розраховує план променевого лікування, щоб пухлина отримала максимальну дозу, а прилеглі здорові органи не постраждали. Це дуже важливо для запобігання небажаним побічним ефектам та ускладненням. Спеціалісти приділяють точності розрахунків особливу увагу, адже від правильності лікування залежить висока якість життя пацієнтів.

— Які види променевої терапії можуть отримати пацієнти?

— В лікарні проводять два види променевої терапії: дистанційну і брахітерапію.

Сучасне обладнання для дистанційної терапії дозволяє боротися з онкологічними захворюваннями, цілеспрямовано доставляючи високі дози опромінення безпосередньо в пухлину, з максимальним захистом здорових оточуючих тканин. Це гарантує пацієнтові високу якість лікування згідно з протоколом.

Завдяки збільшенню інтенсивності лікування зменшується загальний час, який потрібно провести в лікарні. Один сеанс опромінення триває в середньому декілька хвилин, кількість необхідних сеансів скорочується.

Внутрішньопорожнинна променева терапія — брахітерапія — успішно застосовується для лікування пухлин: шийки матки, тіла матки та піхви – дуже агресивних форм раку. Перевага проведення брахітерапії полягає в тому, що з великою точністю на осередок хвороби підводиться необхідна доза опромінення, водночас максимально знижується променеве навантаження на оточуючі здорові тканини. Брахітерапія може бути болісною. У LISOD вона виконується під внутрішньовенним знеболенням (наркозом), таким чином жінка не відчуває дискомфорту, болю та страху під час сеансу.

Направлення на лікування не є обовʼязковим

— Як пацієнтові потрапити до вас на лікування?

— Треба зателефонувати, записатися на прийом і приїхати до лікарні. Направлення на променеву терапію мати необов’язково. Якщо є встановлений і підтверджений діагноз, який потребує променевого лікування за міжнародними протоколами, направлення на безкоштовне лікування зроблять фахівці LISOD.

При зверненні пацієнта до LISOD він обов’язково має пройти консультацію з клінічним онкологом, онкогінекологом або онкогематологом (залежно від захворювання). На консультацію потрібно взяти всі наявні медичні документи (виписки, обстеження, аналізи тощо).

Під час консультації лікар ретельно ознайомиться з медичною історією, призначить дообстеження (якщо в цьому буде потреба), оцінить стадію і тип онкологічного захворювання. Надалі консиліум фахівців визначить, яка тактика лікування буде найкращою в цій ситуації.

Якщо за міжнародними протоколами пацієнтові рекомендовано променеву терапію, пацієнт зможе пройти її абсолютно безкоштовно.

Де проходить лікування?

Відділення променевої терапії LISOD працює за адресою: Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Андрія Малишка, 27.

Для зручності пацієнтів від метро Видубичі (Київ) курсує безоплатний автобус лікарні.

Записатися на консультацію можна за телефонами:

0-800-500-110 — дзвінки по Україні безкоштовні;

+38-044-277-8-277 (за тарифами операторів).

Інфаркт та інсульт лікують в Odrex

ТОВ «Дім Медицини», відоме як одеська клініка Odrex, теж співпрацює з НСЗУ і надає безоплатну медичну допомогу. Але знають про це далеко не всі мешканці міста.

Моє невеличке опитування дало неочікувані результати: з дванадцяти опитаних лише половина знала, що існує такий медичний заклад, і лише одна людина знала, що в приватній клініці Odrex можна отримати безоплатну допомогу.

А Odrex дійсно працює за пакетами «Лікування гострого інсульту», «Лікування гострого інфаркту», «Амбулаторна фізіотерапія та реабілітація». І коли «швидка допомога» (муніципальна або приватна) забирає людину з підозрою на інсульт або інфаркт, вона має право обрати, куди їхати, — до однієї з міських лікарень або до Odrex. Мати підписану декларацію з сімейним лікарем саме клініки Odrex для цього не потрібно.

Безоплатне лікування гострого інфаркту в Odrex

До пакета надання безоплатної допомоги при гострому інфаркті входить:

коронарна ангіографія,

лабораторні дослідження,

стентування при гострому коронарному синдромі (установка трубки (стента) в артерії),

цілодобовий моніторинг і стаціонар в найгострішому етапі.

Після того як стан пацієнта стабілізували, він може продовжити лікування в іншій лікарні або в Odrex. В будь-якому разі за лікування найгострішого періоду платити він не повинен.

Лікування гострого інсульту

За Програмою медичних гарантій, держава при гострому інсульті оплачує:

діагностику: комп’ютерну томографію, лабораторні дослідження,

тромболізис (метод введення препарату, який не дає остаточно загинути тканинам мозку, якщо його введено за 3–4,5 години після виникнення симптомів),

цілодобовий моніторинг.

Якщо пацієнт перебуває в Odrex на лікуванні гострого інфаркту або гострого інсульту за програмою НСЗУ, для нього послуги з перебування та харчування надаються безоплатно.

Реабілітацію теж можна пройти безоплатно

Не менш важливим за етап лікування є етап реабілітації (відновлення) після інсульту. У цьому на допомогу теж може прийти Odrex. Відповідна безоплатна допомога надається клінікою за пакетом «Амбулаторна фізіотерапія та реабілітація». Щоб отримати її, треба мати направлення від сімейного або особистого лікаря. І не обовʼязково перед тим проходити лікування саме в Odrex.

Куди звертатися?

Приймальне відділення на вулиці Розкидайлівській, 69/71, приймає пацієнтів через будь-яку державну або приватну «швидку допомогу». Родичі пацієнта можуть повідомити лікарів, що планують госпіталізуватися до Odrex. Або можна викликати «швидку» Odrex за коротким номером 9000 з будь-якого мобільного оператора.

Детальніше дізнатися про надання безоплатної допомоги можна за телефоном «гарячої лінії» +38 (048) 730-00-00 цілодобово.

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