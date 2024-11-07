Шлях до відновлення: як «Неопалимі» допомагають українцям подолати наслідки війни (відео)

Рубці, які обмежують рух: чому важлива своєчасна допомога

Проєкт «Неопалимі» має на меті допомогти усім постраждалим від російської агресії, які зазнали серйозних травм та опіків.

– Це програма безкоштовного лікування таких рубцевих змін, постопікових та посттравматичних. Ми допомагаємо усім без винятку жертвам війни, – зазначає Олександр Туркевич.

Наслідком таких травм часто є утворення рубців, що викликають контрактури — зменшення рухливості кінцівок або інших частин тіла.

– Завдання – не просто повернути людину до життя, а й покращити його якість. Іноді пацієнти не можуть здійснювати навіть елементарні рухи, що стає перешкодою для соціальної адаптації, – розповідає лікар.

Вражаючі результати, що повертають до життя

Лікар Туркевич та його команда докладають зусиль для відновлення рухової активності постраждалих. Вони співпрацюють з іншими медичними проєктами, як-от Superhumans, що забезпечують хірургічну допомогу на первинних етапах.

– Кожен займається своєю справою, і разом ми надаємо якісну допомогу пацієнтам, – говорить лікар.

Однією з таких пацієнток є Яна «Мультик», яка зазнала серйозних ушкоджень від обстрілів. Відома своєю мотивацією та силою волі, Яна не лише пройшла складний процес лікування, а й заявила про своє прагнення повернутися на фронт.

– Вона надзвичайна дівчина. Те завзяття, з яким вона хоче повернутися до служби, вражає. Ми змогли прибрати травматичний татуаж з її обличчя, і зараз працюємо над відновленням шкіри рук, – розповів лікар Туркевич.

Новітні технології в лікуванні шрамів: Україна впроваджує власні підходи

Проєкт активно розвиває інноваційні методики та розробляє власні протоколи лікування.

– Ми змінили багато підходів, зокрема до лазерних шліфувань. Завдяки цьому ми лікуємо пацієнтів у 3-4 рази швидше, ніж це робилося раніше, – підкреслює лікар.

Команда «Неопалимих» навіть ділиться своїми напрацюваннями на міжнародних конференціях, навчаючи іноземних фахівців.

– Західні спеціалісти тепер вчаться у нас. Це доводить, що рівень наших лікарів анітрохи не гірший, а часто навіть вищий. Українські спеціалісти здобули унікальний досвід завдяки ситуації в країні, і саме цей досвід допомагає нам розвивати нові підходи в медицині, – наголошує лікар Туркевич.

Отримати лікування можна у клініках по всій Україні

Сьогодні в Україні функціонують 32 клініки, що беруть участь у проєкті «Неопалимі», і ще три закордонні. Також для зручності пацієнтів локації клінік обиралися таким чином, щоб вони були доступні для постраждалих із різних регіонів України.

– Головне, щоб пацієнти мали можливість відновлюватися поруч зі своїм домом і шлях до клініки не займав більше двох годин, — розповідає лікар.

Лікування рубців і травм потребує дороговартісного обладнання, зокрема пікусекундних лазерів, ціна яких сягає 200 тисяч євро. Це обладнання забезпечує видалення травматичного татуажу, що залишається внаслідок осколкових поранень.

– Такі пристрої є в кількох клініках. Це дозволяє нам швидко та ефективно допомагати пацієнтам, і зазвичай після однієї-двох процедур шкіра очищується повністю, – пояснює лікар Туркевич.

Для пацієнтів усе лікування надається безкоштовно. Витрати на лікування однієї людини можуть коливатися від 1,5 до 20 тисяч євро, залежно від складності процедури.

Як долучитися до проєкту і отримати допомогу?

Людям, які постраждали внаслідок війни, легко звернутися по допомогу. Достатньо зайти на сайт проєкту, заповнити коротку форму, прикріпити документи та фотографії.

– Інформація обробляється впродовж тижня. Далі відбувається первинний аналіз документації, і ми ухвалюємо рішення щодо подальших кроків, – розповідає лікар Туркевич.

Процес реабілітації може початися не одразу після звернення, адже для шліфування рубців потрібен певний час, аби тканини повністю загоїлися.

– Ми можемо почати лікування не раніше, ніж за чотири місяці після травми, а часто це пів року, — пояснює лікар.

Підтримайте проєкт «Неопалимі» та станьте частиною змін! Долучайтеся до зборів коштів, поширюйте інформацію серед друзів і знайомих, аби допомогти тим, хто постраждав від війни, отримати шанс на нове життя.

Повне інтерв’ю з лікарем Олександром Туркевичем дивіться на нашому YouTube. А побачити вражаючі результати відновлення пацієнтів можна на нашому Телеграм-каналі.

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