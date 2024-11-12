Рецепт на антибіотики: як виписати та скільки діє

Хто виписує е-рецепти на антибіотики?

Видавати рецепти на антибіотики можуть лікарі як державних медустанов, так і приватних. Рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – сімейний лікар, хірург, стоматолог чи будь-який інший вузький фахівець. Головна умова – установа та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. Але якщо заклад поки що не працює з електронною системою, лікар може виписати паперовий рецепт.

Стаття на тему: Антибіотики за електронним рецептом: що зміниться з 1 серпня?

У якій аптеці можна придбати антибіотик?

У перехідний період (він триватиме до кінця цього року) пацієнт зможе придбати ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Достатньо пред’явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки е-рецепту, або паперовий рецепт.

Зверніть увагу: придбати антибіотик за рецептом можна протягом 30 днів з моменту його виписки.

Чи можна придбати менше антибіотика, ніж зазначено в рецепті?

Лікар у рецепті вказує діючу речовину препарату, дозування та тривалість лікування. У той самий час пацієнт може самостійно вибрати фірму, яка виготовляє ліки, і навіть розділити покупку кілька разів. При цьому повторно отримувати рецепт у лікаря не потрібно.

Під час відпустки фармацевт повинен поставити в інформаційній довідці штамп «Відпущено» та вказати кількість відпущених ліків. При повторному погашенні пацієнт зможе використовувати той самий рецепт і докупити решту ліків.

Нагадаємо, на територіях, де ведуться бойові дії або перебувають в окупації, антибіотики відпускають без рецепта.

На додаткові питання щодо відпустки антибіотиків можуть відповісти у Національній службі здоров’я за телефоном 16-77 (гілка «7»).

Читайте також: