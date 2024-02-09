В Одесі довгі черги до лікарів: як їх уникнути

УЗД треба чекати місяць і довше

Одеситка Валентина Федорівна є вдовою ліквідатора аварії на ЧАЕС. До 2022 року вона проходила медичні огляди в міській поліклініці №6 (зараз КНП «Консультативно-діагностичний центр №6»). На все витрачала декілька днів і особливого клопоту із цим не мала. Зараз ситуація кардинально змінилася.

– На початку грудня 2023 року сімейний лікар направила мене до кардіолога в КНП №29, – розповідає Валентина Федорівна. – Очікувати на прийом довелося місяць. Потім кардіолог дала направлення на УЗД серця. У відділенні обласної клінічної лікарні (я звернулась до цього лікувального закладу, бо він знаходиться недалеко від моєї домівки) відповіли, що квота для одеситів на безоплатні УЗД серця дуже мала, і запис закритий вже до середини березня 2024 року. Поїхала до КНП № 6, але й там не потішили: теж черга, як і в обласній лікарні. Лише те, що я вдова ліквідатора аварії на ЧАЕС, допомогло записатися на обстеження на 29 січня. Тепер головне не застудитися, щоб вчасно прийти на прийом, бо невідомо, скільки потім ще доведеться чекати.

Ще на тему: Як одесити шукають лікарів і чи буває безкоштовний прийом (відео)

Ось такі випробування довелося витримати людині похилого віку лише заради того, щоб потрапити на УЗД серця. Багато одеситів розповіли б про свої поневіряння в очікуванні досліджень, прийомів у ЛОРа, судинного хірурга та інших фахівців. За коментарем з приводу того, що відбувається, ми звернулись до виконуючого обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левона Нікогосяна.

– В ургентних випадках УЗД серця роблять у наших кластерних лікарнях №№1,10, 11 відразу, – каже Левон Рубенович. – Звичайне УЗД серця – це не ургентна процедура, а планове дослідження. Його призначають на вільний час, щоб не нашкодити тим, хто потребує невідкладної допомоги.

Те саме і з направленнями до вузьких спеціалістів: якщо людину записали на прийом за тиждень чи два, це не свідчить про чергу. Це свідчить про те, що сімейний лікар не бачить загрози життю пацієнта, і він може почекати на прийом у спеціаліста. Це європейська практика, яка дозволяє позбутися великої кількості непотрібних досліджень і візитів до лікаря, які раніше пацієнт призначав собі самостійно.

Війна та коронавірус збільшують черги до лікарів ще більше

До того, що сказав Левон Нікогасян, додамо: сьогодні ситуація ускладнюється ще й тим, що окрім людей, записаних на прийом, до лікувальних закладів приходить багато хлопців за направленнями з військомату. Та ж Валентина Федорівна, за місяць дочекавшись прийому у кардіолога, вимушена була багато часу провести біля кабінету лікаря і дісталася його лише за три дні. До кардіолога заходили дві людини за записом, одна з військомату. Були ще пацієнти, які прийшли за направленням на стаціонарне лікування до лікарні. Їх кардіолог, як і лікар будь-якої іншої спеціальності, має приймати поза чергою.

Збільшив кількість звернень до лікарів і ковід: проблеми із серцем, легенями, судинами, нервовою системою, суглобами, що залишилися після нього, зумовили необхідність у періодичних зверненнях до лікарів більшої кількості пацієнтів. Їх проблеми відразу не вирішити, це довгий шлях, довжиною, можливо, в роки.

Хочеш швидше на прийом до лікаря – плати гроші

Така ситуація на сьогодні. Пацієнтам доводиться робити складний вибір. Витрачати час, щоб отримати в сімейного лікаря направлення на безоплатні дослідження та візити до лікарів, потім ще дочекатися призначеного часу. Чи з направленням від сімейного лікаря йти до медичного закладу і в реєстратурі відразу казати, що ви готові пройти дослідження чи нанести візит лікарю власним коштом. У такому випадку процес піде значно швидше. Вам запропонують пройти обстеження чи відвідати лікаря того ж дня, або за день-два, не пізніше.

Багато хто з пацієнтів щось проходять безоплатно, за щось сплачують кошти. Вони обирають середній варіант отримання медичної допомоги.

Складніше за все у такій ситуації самотнім пенсіонерам, які не розраховують на чиюсь допомогу. Багаточасові очікування біля кабінету лікаря супроводжуються прийомом корвалолу, валідолу, нітрогліцерину. Деякі йдуть, так і не дочекавшись допомоги. Розуміючи також, що багато чого з призначених лікарем ліків придбати вони так і не зможуть.

Значно легше сьогодні тим, хто має можливість сплатити за медичні послуги. Відбувається активний відтік платоспроможних пацієнтів до приватних центрів, де не треба довго очікувати і можна планувати свій день. Цей процес ще більше посилює крен медичної реформи у галузі первинної медико-санітарної допомоги у бік подальшого наступу платної медицини. Але такою є реальність. На її аспекти доводиться зважати, коли збираєшся на прийом до лікаря.