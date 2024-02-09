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В Одесі довгі черги до лікарів: як їх уникнути

В Одесі довгі черги до лікарів: як їх уникнути

Безкоштовно потрапити до лікаря або пройти медичне дослідження зараз займає тижні, а то й місяці. «Одеське Життя» з’ясувала, чому так відбувається і як викручуються одесити.

УЗД треба чекати місяць і довше

Одеситка Валентина Федорівна є вдовою ліквідатора аварії на ЧАЕС. До 2022 року вона проходила медичні огляди в міській поліклініці №6 (зараз КНП «Консультативно-діагностичний центр №6»). На все витрачала декілька днів і особливого клопоту із цим не мала. Зараз ситуація кардинально змінилася.

– На початку грудня 2023 року сімейний лікар направила мене до кардіолога в КНП №29, – розповідає Валентина Федорівна. – Очікувати на прийом довелося місяць. Потім кардіолог дала направлення на УЗД серця. У відділенні обласної клінічної лікарні (я звернулась до цього лікувального закладу, бо він знаходиться недалеко від моєї домівки) відповіли, що квота для одеситів на безоплатні УЗД серця дуже мала, і запис закритий вже до середини березня 2024 року. Поїхала до КНП № 6, але й там не потішили: теж черга, як і в обласній лікарні. Лише те, що я вдова ліквідатора аварії на ЧАЕС, допомогло записатися на обстеження на 29 січня. Тепер головне не застудитися, щоб вчасно прийти на прийом, бо невідомо, скільки потім ще доведеться чекати.

В кабинете УЗИ

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Ось такі випробування довелося витримати людині похилого віку лише заради того, щоб потрапити на УЗД серця. Багато одеситів розповіли б про свої поневіряння в очікуванні досліджень, прийомів у ЛОРа, судинного хірурга та інших фахівців. За коментарем з приводу того, що відбувається, ми звернулись до виконуючого обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левона Нікогосяна.

– В ургентних випадках УЗД серця роблять у наших кластерних лікарнях №№1,10, 11 відразу, – каже Левон Рубенович. – Звичайне УЗД серця – це не ургентна процедура, а планове дослідження. Його призначають на вільний час, щоб не нашкодити тим, хто потребує невідкладної допомоги.

Те саме і з направленнями до вузьких спеціалістів: якщо людину записали на прийом за тиждень чи два, це не свідчить про чергу. Це свідчить про те, що сімейний лікар не бачить загрози життю пацієнта, і він може почекати на прийом у спеціаліста. Це європейська практика, яка дозволяє позбутися великої кількості непотрібних досліджень і візитів до лікаря, які раніше пацієнт призначав собі самостійно.

Війна та коронавірус збільшують черги до лікарів ще більше

До того, що сказав Левон Нікогасян, додамо: сьогодні ситуація ускладнюється ще й тим, що окрім людей, записаних на прийом, до лікувальних закладів приходить багато хлопців за направленнями з військомату. Та ж Валентина Федорівна, за місяць дочекавшись прийому у кардіолога, вимушена була багато часу провести біля кабінету лікаря і дісталася його лише за три дні. До кардіолога заходили дві людини за записом, одна з військомату. Були ще пацієнти, які прийшли за направленням на стаціонарне лікування до лікарні. Їх кардіолог, як і лікар будь-якої іншої спеціальності, має приймати поза чергою.

Збільшив кількість звернень до лікарів і ковід: проблеми із серцем, легенями, судинами, нервовою системою, суглобами, що залишилися після нього, зумовили необхідність у періодичних зверненнях до лікарів більшої кількості пацієнтів. Їх проблеми відразу не вирішити, це довгий шлях, довжиною, можливо, в роки.

Хочеш швидше на прийом до лікаря – плати гроші

Така ситуація на сьогодні. Пацієнтам доводиться робити складний вибір. Витрачати час, щоб отримати в сімейного лікаря направлення на безоплатні дослідження та візити до лікарів, потім ще дочекатися призначеного часу. Чи з направленням від сімейного лікаря йти до медичного закладу і в реєстратурі відразу казати, що ви готові пройти дослідження чи нанести візит лікарю власним коштом. У такому випадку процес піде значно швидше. Вам запропонують пройти обстеження чи відвідати лікаря того ж дня, або за день-два, не пізніше.

Багато хто з пацієнтів щось проходять безоплатно, за щось сплачують кошти. Вони обирають середній варіант отримання медичної допомоги.

УЗИ, результат

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Складніше за все у такій ситуації самотнім пенсіонерам, які не розраховують на чиюсь допомогу. Багаточасові очікування біля кабінету лікаря супроводжуються прийомом корвалолу, валідолу, нітрогліцерину. Деякі йдуть, так і не дочекавшись допомоги. Розуміючи також, що багато чого з призначених лікарем ліків придбати вони так і не зможуть.

Значно легше сьогодні тим, хто має можливість сплатити за медичні послуги. Відбувається активний відтік платоспроможних пацієнтів до приватних центрів, де не треба довго очікувати і можна планувати свій день. Цей процес ще більше посилює крен медичної реформи у галузі первинної медико-санітарної допомоги у бік подальшого наступу платної медицини. Але такою є реальність. На її аспекти доводиться зважати, коли збираєшся на прийом до лікаря.

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Світлана Іванівна Комісаренко
Світлана Комісаренко ПРОФІЛЬ

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