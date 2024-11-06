Скільки діє електронний рецепт на ліки

Якими мають бути якісні компресійні гольфи? Дуже часто під час лікування варикозного розширення вен на ногах лікарі окрім прийому необхідних ліків радять також носити спеціальні компресійні гольфи. Вони покращують роботу венозних клапанів, завдяки чому забезпечується краща циркуляція крові й здійснюється менший тиск на вени. Дуже важливо у цьому випадку підібрати гольфи правильно, адже якщо вони будуть надто тиснути або, навпаки, то не принесуть очікуваного лікувального ефекту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Хондропротектори: допомога для суглобів та хребта У наш час багато хто стикається з проблемами суглобів та хребта. Малорухливий спосіб життя, неправильне харчування та старіння організму можуть призводити до різних захворювань. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як обрати найбільш ефективний метод кодування від алкоголізму? Алкоголізм — це серйозна хвороба, яка потребує комплексного підходу до лікування. Одним із методів, які використовуються для боротьби з цією залежністю, є кодування. Але з урахуванням різноманіття методів, які пропонуються сьогодні, важливо знати, як обрати найбільш ефективний спосіб кодування, що підходить саме вашій ситуації. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Відновлення після інсульту: як допомогти сім’ї доглядати за хворим 29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом. За офіційною статистикою, в Україні щороку стається 100-110 тисяч інсультів (понад третина з них – у людей працездатного віку), 20–40% хворих, що вижили, стають залежними від сторонньої допомоги. Хворим після інсульту здебільшого потрібна стороння допомога у повсякденних справах:з їжею, одягом, гігієнічним доглядом за собою. Це вимагає від родичів терпіння та дотримання балансу.

Де в Одесі отримати допомогу сім’ям, в яких доглядають за хворим після інсульту, розповімо далі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ