Скільки діє електронний рецепт на ліки

Буває так, що ліків, на які у вас є електронний рецепт, в аптеці немає. У такому разі зазвичай пропонують замовити потрібний препарат. Ала чи не закінчиться термін дії е-рецепту?
У Національній службі здоров’я нагадали, що термін дії електронного рецепту становить:
- 10 календарних днів – на наркотичні ліки;
- 30 календарних днів – на ліки за програмою «Доступні ліки»;
- 90 календарних днів – на рецептурні ліки, які ви купуєте власним коштом.
Відлік іде з дати створення такого е-рецепту, тобто коли лікар поставив електронний підпис.
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