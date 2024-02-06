У березні мають збільшити пенсії: наскільки і які ще зміни відбудуться

Чи знайдуть гроші на індексацію?

У січні президент Володимир Зеленський відвідав Латвію, де зізнався, що без зовнішнього фінансування влада не може в повному обсязі забезпечити пенсіонерам необхідні виплати. Але ж пенсії платити треба.

«Я зараз не тисну на жалість, але ми не можемо їм цього не дати, це просто неможливо, тому що помруть старі люди, так і буде», – буквально сказав президент під час прес-конференції.

Втім, українські чиновники запевняють, що ми маємо низку міжнародних домовленостей, є й певні внутрішні резерви. Зокрема, перший заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак повідомила не просто майбутню березневу індексацію, а навіть назвала приблизний відсоток, на який збільшаться пенсії. Загалом, на її думку, уряд так добре підвищує пенсії, що, зростання цін літні громадяни не відчувають.

«Якщо подивитися на статистику, то дійсно індексація пенсій для пенсіонерів у 2022-2023 роках перекрила і перевищила зростання інфляції та зростання середніх заробітних плат, і фактично у нас пенсіонери, з погляду фінансового захисту, були одними з найбільш захищених серед громадян. На 2024 рік також передбачається індексація. Точний розмір поки що невідомий. Попередньо очікуємо зростання на 13%. Відповідно, пенсіонери також будуть захищені від негативних впливів інфляції, які ми бачили у попередніх роках», – розповіла чиновниця в ефірі телемарафону.

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Про зміни правил виходу на пенсію та стаж

Для початку нагадаємо, що сталося із пенсіями з 1 січня. З початку року в Україні зросла мінімальна зарплата – з 6700 до 7100 гривень. Через це відбувся перерахунок мінімальних пенсій за віком для осіб віком від 65 років, які мають повний стаж (30 років – жінки та 35 років – чоловіки). У середньому пенсії з 1 січня зросли лише на 35 гривень. Наразі середній розмір пенсії по країні становить 3585 гривень.

У зв’язку з зростанням мінімальної зарплати також змінився розмір мінімального страхового внеску. Наразі розмір ЄСВ становить 1562 гривні (22% від 7100 гривень). Саме стільки сьогодні практично коштує місяць стажу. Якщо за людину ця сума щомісяця не сплачуватиметься до Пенсійного фонду, то стаж така людина не купуватиме.

До речі, змінилися й правила виходу на пенсію. Щоб оформити пенсію за віком у 2024 році, потрібно мати не менше 31 року стажу (2023 року потрібно 30 років). Це стосується і чоловіків, і жінок. Якщо такого стажу немає, то ті, кому цього року виповнюється 60 років, на пенсію не вийдуть вчасно. У такому разі пенсію буде призначено у 63 або навіть у 65 років, залежно від кількості стажу, придбаного у відповідному році.

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Виплати пенсіонерам з числа ВПО продовжили на місяць

Добру новину додала й сама міністр соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені ще на місяць. Йдеться про постанову, ухвалену Кабінетом Міністрів 26 січня. Згідно з ним, автоматично виплати для ВПО будуть здійснені ще й у лютому поточного року, хоча раніше анонсувалося, що для більшості виплат після 31 січня мали припинитися. Більше того, з березня виплати також буде продовжено для пенсіонерів із числа переселенців, у яких розмір пенсії становить менше 9444 гривень. Також виплати пообіцяли продовжити для осіб з інвалідністю І групи.

Які ще перерахунки будуть у 2024 році

Крім продовження виплат для ВПО та березневої індексації, також очікується перерахунок пенсій з 1 березня у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Нагадаємо, прожитковий мінімум виріс з 2093 до 2361 гривні з 1 січня. Однак перерахунок пенсій і надбавок, прив’язаних до цього показника, буде здійснено лише у березні.

З 1 квітня також очікується перерахунок пенсій для окремих категорій громадян у зв’язку з черговим збільшенням мінімальної заробітної плати, яка становитиме 8 тисяч гривень.

Крім цього, з 1 квітня згідно із законом має відбутися автоматичний перерахунок пенсій за стажем для працюючих пенсіонерів. Однак останніми роками такий вид перерахунку здійснюється із затримкою – ближче до червня.

Що буде з обіцяною новою бальною системою нарахування пенсій?

Ще у вересні 2023 року була анонсована бальна система нарахування пенсій.

Але поки що досить мало інформації про цей перерахунок. У січні Міністерство соціальної політики надало звіт про свою роботу за минулий рік.

«Міністерством розроблено дизайн реформи солідарної пенсійної системи та відповідний законопроект. Він передбачає запровадження бальної пенсійної системи та чіткі та однакові для всіх правила нарахування пенсій», – йдеться у звіті.

Жодних подробиць цього проекту у звіті немає. На момент підготовки цього матеріалу відповідний законопроект навіть не зареєстровано у Верховній Раді. Тому говорити, що ця реформа може бути запроваджена вже у березні чи взагалі цього року, поки що зарано.

Сергій КОРОБКІН, незалежний консультант