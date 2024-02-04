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Які пенсії платять в Україні?

Які пенсії платять в Україні?

На сьогоднішній день середній розмір пенсії становить 5385,25 гривні. Його визначають, склавши великі та маленькі виплати і поділивши на загальну кількість пенсіонерів. Це як «середня температура по палаті».

Більшість пенсій далеко не завжди дотягує до середнього рівня. Ось оновлені дані:

  • до 2000 гривень одержують 64,60 тисячі (0,6%) пенсіонерів;
  • від 2001 до 3000 гривень – 3,06 мільйона (29,1%);
  • від 3001 до 4000 гривень – 2,23 мільйона (21,3 %) ;
  • від 4001 до 5000 гривень – 1,57 мільйона (14,9%);
  • від 5001 до 10 000 гривень – 2,4 4 мільйона (23,2%);
  • понад 10 000 гривень – 1,15 мільйона (10,9%).

Як це не сумно, але майже 30% пенсіонерів досі отримують пенсію не вищу за 3000 гривень. Порівняно з минулим роком, ситуація дещо покращилася: таких пенсіонерів поменшало на 10%. А 65% пенсіонерів одержують пенсію до 5 тисяч гривень.

До речі, кількість пенсіонерів в Україні сьогодні становить трохи більше ніж 10 мільйонів 516 тисяч людей.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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