Які пенсії платять в Україні?

Більшість пенсій далеко не завжди дотягує до середнього рівня. Ось оновлені дані:

до 2000 гривень одержують 64,60 тисячі (0,6%) пенсіонерів;

від 2001 до 3000 гривень – 3,06 мільйона (29,1%);

від 3001 до 4000 гривень – 2,23 мільйона (21,3 %) ;

від 4001 до 5000 гривень – 1,57 мільйона (14,9%);

від 5001 до 10 000 гривень – 2,4 4 мільйона (23,2%);

понад 10 000 гривень – 1,15 мільйона (10,9%).

Як це не сумно, але майже 30% пенсіонерів досі отримують пенсію не вищу за 3000 гривень. Порівняно з минулим роком, ситуація дещо покращилася: таких пенсіонерів поменшало на 10%. А 65% пенсіонерів одержують пенсію до 5 тисяч гривень.

До речі, кількість пенсіонерів в Україні сьогодні становить трохи більше ніж 10 мільйонів 516 тисяч людей.

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