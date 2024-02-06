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В марте должны увеличить пенсии: насколько, и какие еще изменения произойдут

В марте должны увеличить пенсии: насколько, и какие еще изменения произойдут

На сегодня бюджет страны наполовину пуст, потому что задерживается международная помощь. Не отменят ли из-за этого повышение пенсий с 1 марта, о котором в правительстве говорили раньше? И какие еще изменения ждут украинских пенсионеров с началом весны? Ищите ответы в материале консультанта по вопросам пенсионного обеспечения и постоянного автора «Одесской Жизни» Сергея Коробкина.

Найдут ли деньги на индексацию?

В январе президент Владимир Зеленский посетил Латвию, где признался, что без внешнего финансирования власти не могут в полном объеме обеспечить пенсионерам необходимые выплаты. Но пенсии платить нужно.

«Я сейчас не давлю на жалость, но мы не можем им этого не дать, это просто невозможно, потому что умрут старые люди, так и будет», – буквально сказал президент во время пресс-конференции.

Впрочем, украинские чиновники уверяют, что у нас есть ряд международных договоренностей, есть и определенные внутренние резервы. В частности, первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила не просто о предстоящей мартовской индексации, а даже назвала приблизительный процент, на который увеличатся пенсии. В целом, по ее мнению, правительство так хорошо повышает пенсии, что рост цен пожилые граждане не чувствуют.

«Если посмотреть на статистику, то, действительно, индексация пенсий для пенсионеров в 2022-2023 годах перекрыла и превысила рост инфляции и рост средних заработных плат, и фактически у нас пенсионеры, с точки зрения финансовой защиты, были одними из наиболее защищенных среди граждан. На 2024 год также предусматривается индексация. Точный размер пока неизвестен. Предварительно ожидаем рост на 13%. Соответственно, пенсионеры также будут защищены от негативных влияний инфляции, которые мы видели в предыдущих годах», – рассказала чиновница в эфире телемарафона.

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Об изменениях правил выхода на пенсию и стаже

Для начала напомним, что произошло с пенсиями с 1 января. С начала года в Украине выросла минимальная зарплата – с 6700 до 7100 гривен. Из-за этого произошел перерасчет минимальных пенсий по возрасту для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж (30 лет — женщины и 35 лет – мужчины). В среднем пенсии с 1 января выросли всего на 35 гривен. Теперь средний размер пенсии по стране составляет 3585 гривен.

В связи с ростом минимальной зарплаты также изменился размер минимального страхового взноса. Теперь размер ЕСВ составляет 1562 гривны (22% от 7100 гривен). Именно столько сегодня практически стоит месяц стажа. Если за человека эта сумма ежемесячно не будет уплачиваться в Пенсионный фонд, то стаж такой человек не будет приобретать.

К слову, изменились и правила выхода на пенсию. Чтобы оформить пенсию по возрасту в 2024 году, нужно иметь не менее 31 года стажа (в 2023 году требовалось 30 лет). Это касается и мужчин, и женщин. Если такого стажа нет, то те, кому в этом году исполняется 60 лет, на пенсию не выйдут вовремя. В таком случае пенсия будет назначена в 63 или даже в 65 лет, в зависимости от количества стажа, приобретенного в соответствующем году.

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Выплаты пенсионерам из числа ВПО продлили на месяц

Хорошую новость добавила и сама министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, выплаты внутренне перемещенным лицам будут продлены еще на один месяц. Речь идет о постановлении, принятом Кабинетом Министров 26 января. Согласно ему, автоматически выплаты для ВПЛ будут осуществлены еще и в феврале текущего года, хотя ранее анонсировалось, что для большинства выплаты после 31 января должны были прекратиться. Более того, с марта выплаты также будут продлены для пенсионеров из числа переселенцев, у которых размер пенсии составляет меньше 9444 гривен. Также выплаты пообещали продлить для лиц с инвалидностью I группы.

Какие еще перерасчеты будут в 2024 году

Кроме продления выплат для ВПЛ и мартовской индексации, также ожидается перерасчет пенсий с 1 марта в связи с увеличением прожиточного минимума. Напомним, прожиточный минимум вырос с 2093 до 2361 гривны с 1 января. Однако перерасчет пенсий и надбавок, привязанных к этому показателю, будет произведен только в марте.

С 1 апреля также ожидается перерасчет пенсий для отдельных категорий граждан в связи с очередным увеличением минимальной заработной платы, которая составит 8 тысяч гривен.

Кроме этого, с 1 апреля по закону должен произойти автоматический перерасчет пенсий по стажу для работающих пенсионеров. Однако в последние годы такой вид перерасчета производится с задержкой – ближе к июню.

Что будет с обещанной новой балльной системой начисления пенсий?

Еще в сентябре 2023 года была анонсирована балльная система начисления пенсий.

Но пока довольно мало информации об этом перерасчете. В январе Министерство социальной политики предоставило отчет о своей работе за прошлый год.

«Министерством разработаны дизайн реформы солидарной пенсионной системы и соответствующий законопроект. Он предусматривает введение балльной пенсионной системы и четкие и одинаковые для всех правила начисления пенсий», – говорится в отчете.

Никаких подробностей этого проекта в отчете нет. На момент подготовки этого материала соответствующий законопроект даже не зарегистрирован в Верховной Раде. Поэтому говорить, что эта реформа может быть введена уже в марте или вообще в этом году, пока рано.

Сергей КОРОБКИН, независимый консультант

Сергей Коробкин, независимый консультант ИА "Центр медиа"
Сергей Коробкин ПРОФИЛЬ

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