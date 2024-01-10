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Хто і як може підвищити собі пенсії на понад 50%

Хто і як може підвищити собі пенсії на понад 50%

Деякі українські пенсіонери можуть досягти підвищення виплат більш ніж на 50%. Як це можна зробити, розповіла напередодні на брифінгу начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад.

За словами Наталії Рад, пенсіонери мають змогу підвищити свої виплати самостійно. Це безпосередньо стосується тих, хто має право на призначення пенсії за віком.

Так, законодавство про пенсійне забезпечення містить норми, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію. А якщо після досягнення 60 років людина продовжить працювати ще якийсь час, то зможе збільшити розмір своєї пенсії.

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Наприклад, якщо пенсіонер вирішить відстрочити вихід на пенсію та пропрацює ще 60 місяців, то за кожен повний місяць страхового стажу основний розмір пенсії збільшуватиметься на 0,5%. А якщо відстрочка триватиме понад 60 місяців, то коефіцієнт підвищення становитиме вже 0,75%.

Таким чином, якщо опрацювати до 66 років, то розмір пенсії за віком можна збільшити на 54%.

Раніше ми розповідали, чому частина українців не зможуть отримати пенсію.

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