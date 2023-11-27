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Як зміниться прожитковий мінімум українців у 2024 році

Як зміниться прожитковий мінімум українців у 2024 році

Кабінет міністрів України визначив у Держбюджеті на 2024 рік розмір прожиткового мінімуму у країні. Відповідно до тексту законопроекту, наступного року змінюється низка показників, включаючи прожитковий мінімум, а також середня та мінімальна заробітна плата. Яким же буде розмір прожиткового мінімуму 2024 року?

Прожитковий мінімум на одну особу у 2023 році становить 2589 грн. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць збільшується до 2920 грн.

Для основних соціальних та демографічних груп населення встановлено такі рівні:

  • дітей віком до 6 років – 2563 грн;
  • дітей віком від 6 до 18 років – 3196 грн;
  • працездатних осіб – 3028 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2102 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів, – 2102 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1600 грн;
  • осіб, які втратили працездатність – 2361 грн.

Раніше український уряд заклав до бюджету наступного року підвищення прожиткового мінімуму для всіх категорій населення, у тому числі й для осіб, які втратили працездатність.

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Джерело: УНІАН

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