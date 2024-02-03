За які помилки в трудовій книжці можуть не зарахувати страховий стаж

Відразу нагадаємо, що трудовий стаж після 1 січня 2004 року підтверджується даними про сплату страхових внесків. А ось стаж до зазначеної дати, як і раніше, підтверджується даними трудової книжки та іншими паперовими документами. За таких обставин помилки в трудовій книжці дійсно можуть стати причиною втрати частини стажу.

Взявши в руку свою трудову книжку, слід, зокрема, звернути увагу на такі речі:

При прийнятті на роботу має бути відповідний запис (дата, назва посади, назва організації або підприємства, номер і дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка).

Має бути повний запис про зміну назви підприємства або про реорганізацію, якщо такі зміни відбувалися.

Не повинно бути приписок іншим чорнилом до попередніх записів про прийняття чи звільнення. Таку приписку важливо правильно оформити окремим записом. Запис має бути завірений належним чином — «доданій інформації вірити», печатка та підпис уповноваженої особи.

У разі зміни прізвища важливо вказати назву документа, згідно з яким відбувається зміна, а також вказати, ким і коли він виданий.

Виправляти помилки, зроблені в записах у трудових книжках працівників, можуть тільки роботодавці, які, власне, такі неточні записи допустили.

Як працює електронна трудова книжка

Нагадаємо, що з 2021 року в Україні існує таке поняття як електронна трудова книжка. Щоб у Пенсійному фонді був заздалегідь увесь стаж людини не лише за періоди роботи після 1 січня 2004 року, а й до зазначеної дати, роботодавці надсилають до Пенсійного фонду скановані копії трудових книжок своїх працівників. Якщо людина офіційно не працює, вона може копії своїх паперових документів про стаж самостійно завантажити на портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Зауважимо, що рішення про зарахування стажу на підставі паперових чи відсканованих документів все одно ухвалює посадова особа, тобто працівник Пенсійного фонду, а не комп’ютер. Тут усе залежить і від того, яким чином зроблено записи, і від того, наскільки прискіпливим буде конкретний працівник. Утім, будь-яке рішення державного органу завжди можна оскаржити у вищій інстанції або в судовому порядку.