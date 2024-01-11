Які зміни чекають українських пенсіонерів у 2024 році

Відповідно, зростуть і пенсії. Скільки отримуватимуть українські пенсіонери в цьому році, чи слід розраховувати на індексацію та які зміни в отриманні соціальних виплат набули чинності з початком нового року – пояснює Центр громадського моніторингу та контролю.

Пенсії-2024: якими вони будуть

В перший день 2024 року в Україні зросли два ключові показники — прожитковий мінімум та мінімальна зарплата. Розмір мінімального окладу українців протягом року зміниться двічі: з 1 січня він складає 7 100 грн (тоді як у 2023-му – 6 700 грн), а з 1 квітня – 8 000 грн. Через це зросте і прожитковий мінімум: у порівнянні з 2023 роком він підвищиться на 331 грн до 2 920 грн.

Мінімальна пенсія з першого січня зросла на 268 грн (12,8%) і тепер становить 2 361 грн. Відповідно, зросла і максимальна пенсія, яка не може перевищувати десять мінімальних – до 23 610 грн. У пенсіонерів, старших за 65 років, що мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 – для чоловіків), пенсія, яка не може бути меншою, ніж 40% «мінімалки», зросте до 2 840 грн. Доплати до пенсії за понаднормовий стаж чи особливі заслуги також збільшаться: за кожен рік понаднормового стажу – на 2,68 грн, за орден чи почесне звання «заслужений» – на 54 грн, за почесне звання «народний» – на 108 грн. Перерахунок усіх пенсій буде здійснено автоматично.

Якi зміни щодо стажу на нас чекають у 2024-му

А ось тим українцям, які лише виходять на пенсію, Уряд підготував не дуже добрі новини: з кожним роком вимоги щодо стажу будуть зростати. З 2024 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати від 31 року страхового стажу (раніше – 30). Для виходу на пенсію у 63 роки цей стаж має бути не меншим за 21 рік, а для виходу в 65 років – не менше 15 років. Хто не має 15 років страхового стажу, у 65 років отримає від держави соціальну допомогу, обсяг якої буде залежати від рівня доходів. Але виплата не перевищуватиме прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто 2 361 грн.

Якщо ж людина не має достатньо стажу для виходу на пенсію, його можна докупити або допрацювати, нагадують у Пенсійному фонді. Один місяць страхового стажу обійдеться в 2 948 грн, відповідно, один рік – у 35 376 грн.

Чи буде індексація пенсій цього року?

Попри складну економічну ситуацію та невизначеність з міжнародною фінансовою допомогою Україні, пенсії виплачуватимуть вчасно, заявив нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Більше того, у березні-квітні очікують індексації пенсій. Але якою вона буде – поки що невідомо. За попередніми розрахунками, пенсіонери можуть отримати збільшення виплат в межах 7%. Утім, за словами прем’єр-міністра, Уряд готує законопроєкт щодо зміни механізму індексації. Зокрема, пропонують впровадити різні коефіцієнти для різних категорій пенсіонерів. А отже і виплати зростуть нерівномірно: українці, що вийшли на відпочинок нещодавно, можуть отримати менше підвищення, аніж люди, які вже давно на пенсії. Так в Уряді прагнуть вирівняти диспропорцію у пенсіях між громадянами, як вийшли на пенсію у різний час.