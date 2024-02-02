Хто може залишитися без пенсії після 31 березня

Термін ідентифікації пенсіонерів продовжили на 3 місяці

Згідно з рішенням уряду, у пенсіонерів з-поміж ВПО буде час, щоб пройти фізичну ідентифікацію. Її можна пройти як у відділенні Пенсійного фонду або Ощадбанку, так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

Спочатку передбачалося, що ідентифікацію пенсіонери мають встигнути пройти до кінця 2023 року, але 27 грудня термін цієї процедури було вирішено продовжити ще на три місяці. Таким чином до 31 березня слід підтвердити документами легітимність отримання виплат.

Якщо ідентифікацію не пройти, пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача, доки він не підтвердить свою особу. І відразу після ідентифікації всю суму буде переведено на його розрахунковий рахунок.

Ідентифікація пенсіонерів: що це означає

Для внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсію через поточний рахунок в Ощадбанку, до фізичної ідентифікації дорівнює:

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» (Дія ID);

ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальними органами ПФУ з дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

ідентифікація одержувачів пенсій в установі Ощадбанку;

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, що відповідає закордонній дипломатичній установі України факту, що людина жива.

Навіщо потрібна ідентифікація

За інформацією Мінсоцполітики, норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона необхідна для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, жива, і чи отримує виплату саме та людина, якій вони були призначені.

Раніше більшість українських пенсіонерів і одержувачів соцвиплат не звертали увагу на дію цієї норми, оскільки проходили фізичну ідентифікацію таким способом, що не привертає уваги, наприклад, звертаючись до банку за новою пластиковою картою. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію.

При цьому в Мінсоцполітики нагадали, що для тих пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабної війни, тобто до 24 лютого 2022 року, норма проходження фізичної ідентифікації не діяла з березня 2020 року у зв’язку із запровадженням у країні карантину через пандемію COVID- 19. А з 1 липня 2023 року, у зв’язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію.

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