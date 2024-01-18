Як на Одещині протягом 2023 року змінилися ціни на харчові продукти, одяг, ліки

У 2023 році індекс інфляції по Одеській області становив 104,0% (по Україні – 105,1%). Протягом року з цінами, особливо на продукти, були гойдалки – фрукти й овочі дешевшали в сезон, але дорожчали на зиму.
Інформацію про цінову політику на товари й послуги протягом 2023 року надали в Головному управлінні статистики в Одеській області
На харчові продукти та безалкогольні напої ціни зросли на 2,6%.
Серед харчових продуктів, які подорожчали на 2,5%, найбільше (на 8,5%) підвищились ціни на м’ясо та м’ясопродукти, у тому числі на:
- яловичину – на 24,5%,
- свинячу вирізку – на 19,4%,
- окремі порційні курячі частини – на 16,1%.
Овочі підвищились в ціні на 6,1%, з них:
- кабачки – у 2,1 раза,
- картопля – в 1,5 раза,
- гриби – на 31,3%,
- консервовані овочі – на 23,5%.
Проте подешевшали:
- ріпчаста цибуля – на 49,5%,
- морква – на 46,8%,
- солодкий перець – на 44,2%,
- баклажани – на 32,2%,
- білокачанна капуста – на 13,6%,
- бобові – на 6,9%,
- буряк – на 3,5%.
Ціни на молоко, сир та яйця зросли на 2,6%, у тому числі на:
- розсільні сири – на 20,2%,
- вершки – на 13,1%,
- сметану жирністю до 15% включно – на 11,4%.
Водночас яйця стали дешевше на 11,7%.
Риба та продукти з риби підвищились в ціні на 2,0%, з них:
- філе червоної риби – на 8,0%,
- солона кілька – на 7,7%,
- морожена риба – на 4,4%.
Проте, подешевшали:
- крабові палички – на 3,2%,
- жива, охолоджена риба – на 2,0%.
Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби подорожчали на 1,6%.
Найбільше зростання цін зафіксовано на:
- карамель – на 13,6%,
- морозиво – на 11,8%,
- зефір – на 7,5%.
Ціни на фрукти знизились на 5,8%.
- Виноград подешевшав на 47,1%.
Поряд з цим зросли в ціні:
- яблука – на 18,2%,
- ківі – на 13,6%.
Хліб і хлібопродукти подешевшали на 3,3%.
Суттєво знизились в ціні:
- гречані крупи – на 50,6%,
- рис – на 18,2%.
Разом з тим, подорожчали:
- здобні вироби – на 10,4%,
- торти – на 8,9%,
- піца – на 8,5%,
- пельмені – на 8,4%.
Олія та жири стали дешевше на 1,7%.
Суттєво (на 13,6%) знизилось в ціні:
- сало – на 10,5%,
- соняшникова олія – на 10,5%.
Проте стали дорожче:
- оливкова олія на 31,1%,
- вершкове масло – на 14,1%.
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Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 7,0%, у тому числі:
- на тютюнові вироби – 14,7%,
- алкогольні напої – 0,2%.
Одяг і взуття подешевшали на 12,0%, при цьому:
- ціни на одяг знизились на 14,4%,
- взуття – на 9,9%.
Збільшились тарифи на комунальні послуги – на 16,4%.
Загальний рівень цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищився на 16,4%, що значною мірою спричинено зростанням цін на електроенергію на 69,7%.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,5%, при цьому:
- амбулаторні послуги стали дорожче на 13,9%,
- фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 4,9%,
- послуги лікарень – на 4,3%.
Ціни на зв’язок зросли на 3,4%.
В основному шляхом підвищення плати за користування мережею Інтернет на 22,9% та подорожчання поштових послуг на 16,9%.
Послуги освіти стали дорожче на 15,0%.
Це головним чином пов’язано з підвищенням плати:
- у дошкільних закладах в 1,5 раза,
- за отримання середньої освіти – на 19,1%.