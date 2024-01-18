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Як на Одещині протягом 2023 року змінилися ціни на харчові продукти, одяг, ліки

Як на Одещині протягом 2023 року змінилися ціни на харчові продукти, одяг, ліки

У 2023 році індекс інфляції по Одеській області становив 104,0% (по Україні – 105,1%). Протягом року з цінами, особливо на продукти, були гойдалки – фрукти й овочі дешевшали в сезон, але дорожчали на зиму.

Інформацію про цінову політику на товари й послуги протягом 2023 року надали в Головному управлінні статистики в Одеській області

На харчові продукти та безалкогольні напої ціни зросли на 2,6%.

Серед харчових продуктів, які подорожчали на 2,5%, найбільше (на 8,5%) підвищились ціни на м’ясо та м’ясопродукти, у тому числі на:

  • яловичину – на 24,5%,
  • свинячу вирізку – на 19,4%,
  • окремі порційні курячі частини – на 16,1%.

Овочі підвищились в ціні на 6,1%, з них: 

  • кабачки – у 2,1 раза,
  • картопля – в 1,5 раза,
  • гриби – на 31,3%,
  • консервовані овочі – на 23,5%.

Проте подешевшали:

  • ріпчаста цибуля – на 49,5%,
  • морква – на 46,8%,
  • солодкий перець – на 44,2%,
  • баклажани – на 32,2%,
  • білокачанна капуста – на 13,6%,
  • бобові – на 6,9%,
  • буряк – на 3,5%.

Ціни на молоко, сир та яйця зросли на 2,6%, у тому числі на: 

  • розсільні сири – на 20,2%,
  • вершки – на 13,1%,
  • сметану жирністю до 15% включно – на 11,4%.

Водночас яйця стали дешевше на 11,7%.

Риба та продукти з риби підвищились в ціні на 2,0%, з них:

  • філе червоної риби – на 8,0%,
  • солона кілька – на 7,7%,
  • морожена риба – на 4,4%.

Проте, подешевшали:

  • крабові палички – на 3,2%,
  • жива, охолоджена риба – на 2,0%.

Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби подорожчали на 1,6%.

Найбільше зростання цін зафіксовано на:

  • карамель – на 13,6%,
  • морозиво – на 11,8%,
  • зефір – на 7,5%.

Ціни на фрукти знизились на 5,8%. 

  • Виноград подешевшав на 47,1%.

Поряд з цим зросли в ціні:

  • яблука – на 18,2%,
  • ківі – на 13,6%.

Хліб і хлібопродукти подешевшали на 3,3%. 

Суттєво знизились в ціні:

  • гречані крупи – на 50,6%,
  • рис – на 18,2%.

Разом з тим, подорожчали:

  • здобні вироби – на 10,4%,
  • торти – на 8,9%,
  • піца – на 8,5%,
  • пельмені – на 8,4%.

Олія та жири стали дешевше на 1,7%. 

Суттєво (на 13,6%) знизилось в ціні:

  • сало – на 10,5%,
  • соняшникова олія – на 10,5%.

Проте стали дорожче:

  • оливкова олія на 31,1%,
  • вершкове масло – на 14,1%.

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Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 7,0%, у тому числі:

Одяг і взуття подешевшали на 12,0%, при цьому:

  • ціни на одяг знизились на 14,4%,
  • взуття – на 9,9%.

Збільшились тарифи на комунальні послуги – на 16,4%.

Загальний рівень цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищився на 16,4%, що значною мірою спричинено зростанням цін на електроенергію на 69,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,5%, при цьому:

  • амбулаторні послуги стали дорожче на 13,9%,
  • фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 4,9%,
  • послуги лікарень – на 4,3%.

Ціни на зв’язок зросли на 3,4%.

В основному шляхом підвищення плати за користування мережею Інтернет на 22,9% та подорожчання поштових послуг на 16,9%.

Послуги освіти стали дорожче на 15,0%.

Це головним чином пов’язано з підвищенням плати:

  • у дошкільних закладах в 1,5 раза,
  • за отримання середньої освіти – на 19,1%.
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