Як на Одещині протягом 2023 року змінилися ціни на харчові продукти, одяг, ліки

Інформацію про цінову політику на товари й послуги протягом 2023 року надали в Головному управлінні статистики в Одеській області

На харчові продукти та безалкогольні напої ціни зросли на 2,6%.

Серед харчових продуктів, які подорожчали на 2,5%, найбільше (на 8,5%) підвищились ціни на м’ясо та м’ясопродукти, у тому числі на:

яловичину – на 24,5%,

свинячу вирізку – на 19,4%,

окремі порційні курячі частини – на 16,1%.

Овочі підвищились в ціні на 6,1%, з них:

кабачки – у 2,1 раза,

картопля – в 1,5 раза,

гриби – на 31,3%,

консервовані овочі – на 23,5%.

Проте подешевшали:

ріпчаста цибуля – на 49,5%,

морква – на 46,8%,

солодкий перець – на 44,2%,

баклажани – на 32,2%,

білокачанна капуста – на 13,6%,

бобові – на 6,9%,

буряк – на 3,5%.

Ціни на молоко, сир та яйця зросли на 2,6%, у тому числі на:

розсільні сири – на 20,2%,

вершки – на 13,1%,

сметану жирністю до 15% включно – на 11,4%.

Водночас яйця стали дешевше на 11,7%.

Риба та продукти з риби підвищились в ціні на 2,0%, з них:

філе червоної риби – на 8,0%,

солона кілька – на 7,7%,

морожена риба – на 4,4%.

Проте, подешевшали:

крабові палички – на 3,2%,

жива, охолоджена риба – на 2,0%.

Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби подорожчали на 1,6%.

Найбільше зростання цін зафіксовано на:

карамель – на 13,6%,

морозиво – на 11,8%,

зефір – на 7,5%.

Ціни на фрукти знизились на 5,8%.

Виноград подешевшав на 47,1%.

Поряд з цим зросли в ціні:

яблука – на 18,2%,

ківі – на 13,6%.

Хліб і хлібопродукти подешевшали на 3,3%.

Суттєво знизились в ціні:

гречані крупи – на 50,6%,

рис – на 18,2%.

Разом з тим, подорожчали:

здобні вироби – на 10,4%,

торти – на 8,9%,

піца – на 8,5%,

пельмені – на 8,4%.

Олія та жири стали дешевше на 1,7%.

Суттєво (на 13,6%) знизилось в ціні:

сало – на 10,5%,

соняшникова олія – на 10,5%.

Проте стали дорожче:

оливкова олія на 31,1%,

вершкове масло – на 14,1%.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 7,0%, у тому числі:

на тютюнові вироби – 14,7%,

алкогольні напої – 0,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 12,0%, при цьому:

ціни на одяг знизились на 14,4%,

взуття – на 9,9%.

Збільшились тарифи на комунальні послуги – на 16,4%.

Загальний рівень цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищився на 16,4%, що значною мірою спричинено зростанням цін на електроенергію на 69,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,5%, при цьому:

амбулаторні послуги стали дорожче на 13,9%,

фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 4,9%,

послуги лікарень – на 4,3%.

Ціни на зв’язок зросли на 3,4%.

В основному шляхом підвищення плати за користування мережею Інтернет на 22,9% та подорожчання поштових послуг на 16,9%.

Послуги освіти стали дорожче на 15,0%.

Це головним чином пов’язано з підвищенням плати:

у дошкільних закладах в 1,5 раза,

за отримання середньої освіти – на 19,1%.