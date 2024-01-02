Зарплати українців ще зростуть: коли та наскільки

За даними кадрових порталів, зростання середніх зарплат можна спостерігати вже зараз: від літа вони збільшилися в низці обласних центрів України. А Центр громадського моніторингу та контролю зібрав прогнози про те, скільки ми зароблятимемо у 2024-2026 роках.

У 2026 середня зарплата має сягнути 30 тисяч

Якщо вірити розрахункам чиновників, у наступні три роки середні зарплати українців повинні зрости принаймні на третину. Так, у 2024 році середня зарплата має сягнути 21 809 грн, у 2025 році – 25 732 грн, а у 2026-му – 30 260 грн.

Зростання зарплат вже почалося: за даними Державної служби статистики, у третьому кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні зріс на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року i становив 17 937 грн.

Найвищі зарплати зафіксували у сфері інформації та телекомунікацій: близько 37 542 грн (+20,3%, порівняно із третім кварталом 2022 року). Найменший рівень середньої заробітної плати – у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи – 11 373 грн (+9,9% порівняно з аналогічним минулорічним періодом).

Скромніші оцінки заробітків українців оприлюднив Пенсійний Фонд України. Там порахували середні зарплати громадян, з яких ті сплачували страхові внески. У липні ці показники сягали 13 996 грн, у серпні – 13 778 грн, а у вересні – 14 518 грн.

Чи «з’їсть» інфляція зарплати українців?

Зміни у зарплатах українців можна простежити за даними кадрового порталу Work.ua. Судячи з опису вакансій, які розміщують на порталі роботодавці, серед великих міст найвища середня зарплата на кінець грудня у Києві – 21 500 грн. Тоді як влітку вона в середньому сягала 20 тисяч.

У Львові зарплати із 17 500 зросли до 20 тис. грн, у Дніпрі та Одесi – до 18 тис. грн, в Ужгороді – до 18 500 грн.

Зарплата у Сумах зросла з 13 тис. до 14 400 грн, але однаково залишилася найнижчою серед українських обласних центрів.

При цьому зростанню прибутків українців може завадити інфляція, яка здатна просто «з’їдати» всі прирости в платні. Але в Кабміні, крім росту зарплат, обіцяють також уповільнення інфляції у наступні 3 роки. Прогнозують, що індекс споживчих цін, у середньому до попереднього року, становитиме: 108,5 – у 2024, 108,3 – у 2025 та 107,7 – у 2026 році.

Раніше ми розповідали, якою має бути мінімальна зарплата в Україні.