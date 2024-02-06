Дві громади Одеської області провели в останню путь своїх земляків, які загинули за Україну

Прикордонник, старший сержант Володимир Власов гідно воював за незалежність України. 29 грудня 2023 року на передовій на Донеччині він отримав поранення, несумісне з життям. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У 2019 році Володимир Власов розпочав військову службу в Ізмаїльському прикордонному загоні у відділі прикордонної служби Рені. Наприкінці 2021 року Володимира направили служити в Білгород-Дністровський прикордонний загін, там він проходив службу у складі прикордонної комендатури швидкого реагування.

З червня 2023 року по серпень 2023 року разом із побратимами виконував бойові завдання на Сході України. Із серпня 2023 року його перевели для подальшої служби до Краматорського прикордонного загону.

“Товариші по службі завжди тільки позитивно відгукувалися про Володимира. Він завжди був готовий прийти на допомогу та підтримати. Пам’ять про нього житиме в наших серцях”, – ідеться в повідомленні.

Герою назавжди залишиться 25 років.

Прощання із загиблим і віддання військових почестей відбулося в Рені. Провести захисника в останню путь прийшли рідні, близькі, знайомі та побратими з Білгород-Дністровського та Ізмаїльського прикордонних загонів.

Болградська громада провела в останню путь Андрія Стельяновича Чобану, уродженця села Оксамитне.

Віддати шану Герою, командиру взводу Національної гвардії України, у лавах якої Андрій мужньо захищав Батьківщину від ворога, зібралися рідні, друзі, односельці, побратими, представники влади.

Слова глибокої вдячності батькам за сина, свої щирі співчуття рідним висловили староста села Оксамитне Василь Чернєв. Він зазначив, що пишається тим, що ніс службу поруч із такою людиною, як Андрій Чобану, який нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.

На знак поваги труну з тілом Андрія Чобану побратими-нацгвардійці пронесли з його рідного Оксамитного до болградського кладовища на руках.

Нагадаємо, завтра, 7 лютого, жителі Ананьївської громади проведуть в останню путь 21-річного земляка В’ячеслава Каушана, який загинув у бою під Бахмутом.