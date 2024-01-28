Виплати переселенцям продовжили до 1 березня

Лікування та реабілітація військових в Одесі: куди звертатися, та які умови Всеукраїнське добровольче об’єднання «Служба підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів «Альвіс» реалізовує в Одесі проект безкоштовної допомоги воїнам, працівникам ДСНС та їхнім родинам. «Одеське життя» дізнавалося у херсонських волонтерів, яку саме допомогу і на яких умовах вони надають. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«Я безхатько з двома дітьми»: як після атак рф живуть мешканці постраждалих будинків в Одесі? (відео) У ніч на 25 січня ворожі дрони рф в черговий раз атакували житлові будинки Одеси. Але, на жаль, за останній час по цивільній інфраструктурі міста «прилітало» вже не один раз. Тільки через ракетний обстріл 29 грудня було пошкоджено 21 будівлю, а 5 людей тоді загинули. Кожного тижня наше місто зазнає нових руйнувань, але чи допомагає місцева влада тим, хто постраждав майже місяць тому? Як зараз живуть у постраждалих будинках? Ми спитали про це мешканців Картамишівської, 14 та управительку ЖК «Мілос» (Полуничний провулок, 24). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Комуналка та допомога: чому ці питання переселенці частіше вирішують з юристами Саме таке запитання поставила нова мешканка Балтської громади під час опитування виданням «Одеське життя» в групі вимушено переміщених осіб у Вайбері. Близько двадцяти переселенців зазначили, що також отримують квитанції з місць свого постійного проживання. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ