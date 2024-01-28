Виплати переселенцям продовжили до 1 березня

Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) продовжили до 1 березня 2024 року. Йдеться про щомісячну допомогу на проживання у розмiрi 3000 гривень для осіб з інвалідністю і дітей і 2000 гривень для решти.
Про це заявила глава Міністерства соцполітики Оксана Жолнович.
«З огляду на зимовий період, труднощі з пошуком роботи і ще низку обставин, ми спільно з Кабінетом Міністрів вирішили подовжити виплати усім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць»,
– сказала міністр.
З 1 березня 2024 року соцвиплати подовжать переселенцям таких категорій:
- пенсіонерам, у яких пенсія менша за 9444 гривень;
- людям з інвалідністю 1 та 2 груп;
- дітям-сиротам.
Виплати цим категоріям будуть подовжені автоматично.
Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року виплати переселенцям подовжили на півроку, тобто до 31 січня 2024 року включно.
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Фото РБК-Україна