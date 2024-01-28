Новини Одеси та Одеської області

Виплати переселенцям продовжили до 1 березня

Виплати переселенцям продовжили до 1 березня

Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) продовжили до 1 березня 2024 року. Йдеться про щомісячну допомогу на проживання у розмiрi 3000 гривень для осіб з інвалідністю і дітей і 2000 гривень для решти.

Про це заявила глава Міністерства соцполітики Оксана Жолнович.

«З огляду на зимовий період, труднощі з пошуком роботи і ще низку обставин, ми спільно з Кабінетом Міністрів вирішили подовжити виплати усім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць»,

– сказала міністр.

З 1 березня 2024 року соцвиплати подовжать переселенцям таких категорій:

  • пенсіонерам, у яких пенсія менша за 9444 гривень;
  • людям з інвалідністю 1 та 2 груп;
  • дітям-сиротам.

Виплати цим категоріям будуть подовжені автоматично.

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року виплати переселенцям подовжили на півроку, тобто до 31 січня 2024 року включно.

Читайте також: Як перевіряють місця проживання переселенців.

Фото РБК-Україна

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати