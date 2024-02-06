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Аномально теплий лютий: на Одещині зафіксували температурний рекорд

Аномально теплий лютий: на Одещині зафіксували температурний рекорд

Станом на 5 лютого 2024 року середньодобова температура повітря на Одещині перевищила норму на 11 градусів. Такий аномальний для лютого температурний рекорд зафіксували синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

За словами провідного синоптика Олени Тарнавської, на погоду в області впливає поширення циклону, що на північ від Одещини. Найближчими днями в регіоні збережеться плюсова температура:

«Ми спостерігаємо підвищення середньоденних температур до 11-12°С. Найближчими днями ми очікуємо також на поширення теплої повітряної маси. Для лютого це аномальне тепло»,

– каже синоптик.

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За інформацією Гідрометцентру, найближчими днями денна температура в регіоні становитиме:

  • 7 лютого – 12-14°С тепла в Одесі та до 12-17°С в Одеській області;
  • 8-9 лютого – 9-14°С, місцями до 17°С із знаком «плюс»;
  • 10-11 лютого – 10-15°С, місцями повітря прогріється до 18°С.

При цьому Олена Тарнавська попереджає: ці високі температури спостерігатимуться переважно на південному заході області. А ось у самій Одесі усі ці дні буде найнижча температура з усієї області – 11-13°С.

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А вже 14 лютого аномальна спека піде на спад. У цей день вона опуститься до 9-12°С, а наступного дня, 15 лютого – до 8-11°С вище за нуль.

Рекордне для лютого тепло синоптики спостерігали 16 лютого 2016 – того дня зафіксували до 19,2 градуса тепла. Це абсолютний максимум за всю історію спостережень.

Джерело: Суспільне Одеса, фото Марії Котової

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Редакція ПРОФІЛЬ

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