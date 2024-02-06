Аномально теплий лютий: на Одещині зафіксували температурний рекорд

За словами провідного синоптика Олени Тарнавської, на погоду в області впливає поширення циклону, що на північ від Одещини. Найближчими днями в регіоні збережеться плюсова температура:

«Ми спостерігаємо підвищення середньоденних температур до 11-12°С. Найближчими днями ми очікуємо також на поширення теплої повітряної маси. Для лютого це аномальне тепло»,

– каже синоптик.

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За інформацією Гідрометцентру, найближчими днями денна температура в регіоні становитиме:

7 лютого – 12-14°С тепла в Одесі та до 12-17°С в Одеській області;

8-9 лютого – 9-14°С, місцями до 17°С із знаком «плюс»;

10-11 лютого – 10-15°С, місцями повітря прогріється до 18°С.

При цьому Олена Тарнавська попереджає: ці високі температури спостерігатимуться переважно на південному заході області. А ось у самій Одесі усі ці дні буде найнижча температура з усієї області – 11-13°С.

А вже 14 лютого аномальна спека піде на спад. У цей день вона опуститься до 9-12°С, а наступного дня, 15 лютого – до 8-11°С вище за нуль.

Рекордне для лютого тепло синоптики спостерігали 16 лютого 2016 – того дня зафіксували до 19,2 градуса тепла. Це абсолютний максимум за всю історію спостережень.

Джерело: Суспільне Одеса, фото Марії Котової