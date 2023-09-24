Пенсія по балам: українським пенсіонерам перерахують виплати за новою системою

1 березня 2024 року в Україні проведуть перерахунок пенсій за новою бальною системою. Очікується, що істотне збільшення отримають ті, хто вже давно вийшов на пенсію. Також стало відомо, що з 2025 року запрацює накопичувальна складова.

Про це стало відомо з виступу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Уряду 22 вересня 2023 року.

Запропоновані в Кабміні зміни в системі нарахування пенсій можна назвати революційними. Передбачається, що коли їх буде впроваджено, це захистить розміри виплат пенсіонерам від інфляції та девальвації.

Також, завдяки новій системі, зникне диспропорція між тими, хто вже давно вийшов на пенсію і тими, хто нещодавно. Зараз перші отримують суттєво менші виплати, ніж другі.

Основна мета оновлення пенсійної системи — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче 30% його середньої заробітної плати протягом життя.

А разом із накопичувальною складовою, яку уряд України планує запустити у 2025 році, пенсія становитиме не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.

З 1 березня 2024 року вже вдруге під час війни ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему більш справедливою, зрозумілою та прозорою.

— зазначив Денис Шмігаль.

Що таке бальна система для нарахування пенсії та як вона працює

Щоб розміри пенсій були справедливими та зрозумілими для всіх – буде введена бальна система. Вона вирівняє різницю у виплатах між пенсіонерами, що давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію, раніше підтягнуться до сучасного рівня.

Щомісячно працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перераховано у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви сплачували внески із зарплати, яка є середньою по країні, отримуєте 10 балів. Вище середньої країни отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів,

— зазначив глава Уряду.

Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати.

За словами прем’єр-міністра, це зробить солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.

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