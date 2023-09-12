В НСЗУ розповіли чому українці недоотримують медичну допомогу

Візит на Одещину голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталії Гусак був присвячений розширенню програми «Доступні ліки». Але на зустрічі з представниками ЗМІ розмова зайшла про дуже різні важливі моменти організації медичної допомоги населенню, які забезпечують доступність не лише медичних препаратів, а й лікування взагалі.

Нові напрямки програми «Доступні ліки»

Цього року започаткували нові напрямки відшкодування вартості ліків за програмою «Доступні ліки». Мова йде про імуносупресори — препарати, що пригнічують імунну систему. Вони потрібні людям, які перенесли трансплантацію органів. Про знеболювальні для паліативних (невиліковно) хворих пацієнтів. А також про тест-смужки для хворих на інсулінозалежний цукровий діабет. Це суттєва підтримка людей, бо імуносупресори, знеболювальні і тест-смужки є дороговартісними. І самотужки купувати їх пацієнтам складно.

Проблеми в сільських районах

За інформацією Наталії Гусак, з початку 2023 року мешканцями Одещини погашено 339154 електронні рецепти за програмою «Доступні ліки». Це 78,11% від загальної кількості виписаних. Показник добрий, але є проблеми, які потребують нагального вирішення.

Мешканці сільських районів Одеської області погасили лише 18% рецептів. Так відбувається тому, що аптек, які є учасницями програми «Доступні ліки», на нашу велику область недостатньо. Людині доводиться рахувати, скільки коштуватиме поїздка до аптеки, що знаходиться, наприклад, у райцентрі. Оскільки проїзд дорогий, економія за рецептом втрачає сенс. Людині дешевше купити ліки власним коштом.

Наталія Гусак підкреслила: голови об’єднаних територіальних громад (ОТГ), а не НСЗУ, відповідають за кількість аптек, що працюють за програмою «Доступні ліки». Вона надала слушну пропозицію: на наступних виборах не обирати тих, хто не піклується про здоров’я своїх виборців і не створює умов, щоб люди мали можливість купити ліки безоплатно або зі знижкою неподалік свого дому.

Безвідповідальні сімейні лікарі

На жаль, деякі сімейні лікарі, можливо тому, що не хочуть витрачати час на оформлення рецептів, відмовляють своїх пацієнтів від участі у програмі «Доступні ліки». Мовляв, препарати там пропонують застарілі та неефективні. Наталя Гусак спростувала таку точку зору: усі препарати, що пропонують за програмою «Доступні ліки», — то сучасні ліки вітчизняного та європейського виробництва.

Крім того, готуються зміни до тактики та стратегії роботи сімейних лікарів з пацієнтами, що мають хронічні захворювання. Вони зроблять цю роботу більш індивідуально спрямованою.

Як фінансується програма «Доступні ліки»

З початку року за різні медичні послуги, які повинні надаватися мешканцям Одеської області, НСЗУ перерахувала майже 5 мільярдів гривень. Але не завжди ці кошти витрачаються за своїм цільовим призначенням.

Так, дотепер немає відповіді на питання про 100 мільйонів гривень на рахунку обласного онкологічного диспансеру. На них треба було закуповувати ліки і надавати їх безоплатно онкохворим. Замість цього люди були вимушені купувати ліки своїм коштом.

У структурі смертності від хвороб системи кровообігу в Україні церебральний інсульт посідає друге місце після інфаркту міокарда (ІМ) і становить 175 випадків на 100 тисяч населення за рік. Інсульт є основною причиною інвалідізації населення: 31% пацієнтів, які перенесли інсульт, потребують сторонньої допомоги, 20% не можуть самостійно пересуватися і лише 8% спроможні повернутися до роботи. Найефективнішим методом лікування ішемічного інсульту є системна тромболітична терапія (ТЛТ), яку проводять у перші декілька годин від початку інсульту.

ТЛТ передбачена пакетом НСЗУ надання допомоги при інсульті. Наталя Гусак була обурена тим, що у першій міській лікарні міста Одеси тромболітична терапія не проводилась. В людей відбирали головний шанс на одужання.

— Мені в одеських лікарнях демонстрували сучасні ремонти, то велика гордість керівників медзакладів, — сказала Наталя Гусак. — Але лікують не стіни, а люди. І без тромболітичної терапії у самому сучасному відділенні пацієнт після інсульту не одужає. Кількість інсультів зросла на 16%, а на реабілітацію йде лише 5% пацієнтів, що перенесли інсульт. Ситуацію треба докорінно змінювати.

Зараз НСЗУ веде перевірки використання бюджетних коштів. За їх результатами керівники областей матимуть можливість оцінити, чи відповідають керівники медзакладів своїм посадам.

Нема лікаря, нема пакета допомоги

Пакети медичної допомоги по різних напрямках, за які перераховує кошти НСЗУ, мають певні вимоги як до оснащення лікувального закладу, так і до робочого персоналу. Тому не може бути ситуації, коли лікар тієї спеціалізації, на якій базується пакет (реабілітолог, кардіолог), на роботі відсутній, а послуга пацієнтам надається. Голова НСЗУ навела приклад, коли лікар помер, а його електронний ключ, переданий комусь з колег, продовжував працювати. Пацієнти отримували допомогу. Зараз НСЗУ займається верифікацією персоналу, тобто з’ясовує, чи є в медзакладі фахівці певних напрямків і кваліфікації.

Наталя Гусак звернулась до керівників медичних установ: проведіть верифікацію персоналу. Бо якщо кваліфікація лікаря не відповідає вимогам пакета надання допомоги, дію пакета призупинять або його заберуть у лікарні. Від цього страждатимуть, перш за все, пацієнти, бо не буде фінансової підтримки з боку держави під час проходження курсу лікування, люди не отримають безоплатну допомогу за тим чи іншим пакетом.

НСЗУ має намір діяти рішуче. Вже виграно два суди проти Львівського ТМО №1 на мільярд гривень. Це величезне медичне об’єднання надавало послуги пацієнтам не у повному обсязі.

Завдання на завтра

Можливо, настав час більш детального обговорення потреб по тих чи інших напрямках медичної допомоги населенню на громадських радах. Де люди і влада мали б можливість чіткіше сформулювати запити на ті види надання медичної допомоги, яких не вистачає в регіоні. І звернутися потім до НСЗУ.

Саме так спрацював суспільний запит на збільшення підтримки психіатричної допомоги. Втрати, стреси, поранення, спричинені війною, збільшили кількість людей, яким потрібна допомога психіатра. НСЗУ розширила можливості в цьому плані сімейних лікарів, а також збільшила фінансування надання допомоги у стаціонарах.

Світлана КОМІСАРЕНКО



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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