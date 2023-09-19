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Звички, що вбивають наш мозок: ви здивуєтеся

Звички, що вбивають наш мозок: ви здивуєтеся

Хто з нас не хоче, доживши до глибокої старості, зберегти ясність розуму і вберегтися від таких неприємних хвороб, як хвороба Альцгеймера та хвороба Паркінсона? Тим часом, зазначають експерти, багатьом властиві шкідливі звички, які несприятливо впливають на здоров’я центральної нервової системи та збільшують ризик розвитку вказаних захворювань, простіше кажучи, повільно вбивають наш мозок. Розповідаємо, від яких невинних на перший погляд звичок слід негайно відмовитись.

Пропуск сніданку

Вчені з’ясували, що ігнорування сніданку може виявитися шкідливим для мозку – адже в цьому випадку він не отримує необхідних поживних речовин на початку дня, що веде до дефіциту вітамінів та інших речовин, необхідних для нормального функціонування.

Поїдання мозку

Куріння

Куріння значно збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Чим більше людина курить, тим вищий ризик ушкодження мозку через нейродегенеративні процеси. Тютюн негативно впливає на стан судин, що призводить до поганого кровопостачання мозку. Таким чином, ті, хто викурює від половини до однієї пачки на день, мають на 37% більший шанс «обзавестися» деменцією, а для тих, кому однієї пачки сигарет на день мало, ризик розвитку цього захворювання зростає до 44%.

куріння

Перебування в постійному стресі

Надмірні переживання і слабка стресостійкість можуть виявитися згубними для мозку, і важливо активно боротися зі звичкою реагувати сильними емоційними стресами будь-які приводи. Надійним способом справлятися зі стресом є фізична активність, наприклад, заняття спортом.

стрес та їжа

Зловживання солодощами

У нас поширена думка, що солодке корисно для мозку. Проте, надмірне вживання цукру рівносильне постійному стресу. До того ж, надлишок цукру сприяє розвитку діабету ІІ типу, який, у свою чергу, є фактором підвищеного ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

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За матеріалами lifedon.com.ua, фото Пікабу та з відкритих джерел

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